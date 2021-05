Bűnügy

Meghalt az ardenneki rém, Franciaország egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa

Elhunyt 79 éves korában a kétszeres életfogytiglani börtönre ítélt Michel Fourniret, Franciaország egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa - közölte hétfőn a francia ügyészség.



A francia sajtóban ardenneki rém néven ismertté vált sorozatgyilkos a börtönkórházban halt meg.



Fourniret-t 2008-ban ítélték el hét fiatal nő elleni nemi erőszak, illetve nemi erőszak kísérlete, valamint áldozatai meggyilkolása vádjával. A bűncselekményeket 1987 és 2001 között követte el. 2018-ban újabb gyilkosságban találták bűnösnek és súlyosbították ítéletét. Több másik, megoldatlan gyilkossági ügyben is nyomozást folytattak ellene, a nyomozók szerint ugyanis jóval több áldozata lehetett az eddig ismertnél.



Fourniret-t 2003-ban fogták el, miután egy 13 éves lánynak sikerült megszöknie tőle egy kisbuszból és riasztotta a rendőröket. A sorozatgyilkos a perben olyan vadászhoz hasonlította önmagát, akinek mániája a szexuális kapcsolat fiatal, szűz lányokkal. A legtöbb gyilkosságot Franciaország és Belgium erdős, ardenneki térségében követte el, s innen ered ragadványneve is.



Fourniret társtettesség miatt elítélt volt felesége, Monique Olivier továbbra is rács mögött van. A francia rendőrség Olivier vallomása alapján az utóbbi hetekben ásatásokat kezdett az ardenneki régió Franciaországba nyúló részén Estelle Mouzin földi maradványainak felkutatására. Mouzin kilencévesen tűnt el 2003-ban. Fourniret 2020-ban ismerte be, hogy meggyilkolta a lányt.



A Le Parisien című francia lap úgy tudja, Fourniret Alzheimer-kórban szenvedett és szívproblémái is voltak, és az utóbbi időben mesterséges kómában tartották.