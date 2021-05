Állatok

Megszökött három leopárd, de nem szóltak róla, hogy ne legyen pánik

Egy héten át titkolta a nagyközönség elől három fiatal leopárdjának megszökését egy kelet-kínai szafaripark.



A Global Times című kínai napilap szerint a Hangcsoui Szafaripark három nagymacskáját már május 1-jén látták szabadon kóborolni a falulakók, ám az intézmény csak május 8-án tájékoztatta hivatalosan a helyieket a ragadozók megszökéséről - írja a The Guardian című brit napilap online kiadása.



A leopárdok közül kettőt már befogtak, mindkét állat jó egészségi állapotban van. Egyelőre tisztázatlan, hogy miként sikerült kiszökniük a parkból.



A hangcsoui vezetőség hétfőn a WeChat kínai közösségi alkalmazáson arról számolt be, hogy a keresőcsapatok egyebek között drónokkal és vadászkutyákkal kutatnak a harmadik állat után. A leopárdot vasárnap észlelték egy drónnal, de amikor megpróbálták megközelíteni, sikerült elmenekülnie.



A szafariparkot hevesen támadják amiatt, hogy a leopárdok kiszökésének elhallgatásával veszélynek tette ki az embereket, ráadásul a nagymacskák épp a munka ünnepéhez kapcsolódó ötnapos munkaszünet alatt kóboroltak szabadon, amikor Hangcsou megtelt turistákkal.



A hatóságok vizsgálják, hogy miként szökhettek ki az állatok, és kihallgatták a szafaripark illetékesét.



Az intézmény szombaton a Weibo közösségi oldalon azt írta, "őszintén sajnálja", hogy nem jelentette előbb az állatok megszökését. A késlekedést azzal indokolta, hogy a fiatal leopárdok kevésbé agresszívek, és azért nem számoltak be az esetről, mert nem akartak pánikot kelteni.



A park ideiglenesen zárva tart, amíg felülvizsgálja biztonsági protokollját.