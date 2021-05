Koronavírus-járvány

Egészségügyi szakértő: az Egyesült Államok egyre közelebb áll ahhoz, hogy kontroll alatt tartsa a járványt

Az Egyesült Államok egyre közelebb áll ahhoz, hogy ellenőrzés alatt tartsa a koronavírus-járványt, és az egészségügyi tisztviselők már a következő kihívásra koncentrálnak, arra, hogy minél több amerikait beoltsanak - mondta vasárnap Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője.



Az egészségügyi szakember a CNN amerikai hírtelevízióban úgy fogalmazott: "Azt mondanám, hogy túl vagyunk a nehezén." Zients szerint, miután az amerikai felnőttek körülbelül 58 százaléka kapott legalább egy védőoltást, most az a feladat, hogy tovább növeljék a vakcinák iránti bizalmat, és elegendő számú amerikait beoltsanak ahhoz, hogy mérsékelni lehessen az új koronavírus és mutációi terjedését.



Az amerikai egészségügyi hatóságok igyekeznek teljesíteni Joe Biden elnök célkitűzését, miszerint július 4-ig, a függetlenség napjáig a felnőtt lakosság 70 százaléka kapja meg a koronavírus elleni védőoltásnak legalább az első dózisát.



"Természetesen az amerikaiak július 4-e után is kaphatnak oltást, de senki ne várjon! Próbáljuk meg elérni ezt a 70 százalékos határt e nap előtt, legalább egy oltással!" - mondta még kedden az elnök.



"Két hónap múlva ünnepeljük nemzetünk függetlenségét és egyben függetlenségünket e vírustól is!" - tette hozzá.

Anthony Fauci, az elnök járványügyi főtanácsadója szerint, ha teljesítik a Biden-adminisztráció által kitűzött célt, akkor nem valószínű egy újabb fertőzési hullám kialakulása. Az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója az NBC amerikai televízióban vasárnap úgy fogalmazott: "Minél nagyobb a beoltottak aránya a lakosságon belül, annál kevésbé valószínű, hogy ősszel vagy télen jelentős megugrást fogunk tapasztalni."



Fauci szerint a szabályok enyhítésének ellenére lesznek olyan amerikaiak, akik továbbra is viselni fogják a maszkot, amikor nyilvános helyre mennek. "Azt hiszem, az emberek elfogadták azt a tényt, hogy a maszkok viselése véd a légzőszervi megbetegedések ellen. Elképzelhető, hogy egy-két év múlva bizonyos szezonális időszakokban, amikor olyan légúti vírusok terjednek, mint az influenza, az emberek a maszkok viselését választják." - tette hozzá a szakember.



Az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány kirobbanása óta több mint 33,4 millióan fertőződtek meg a SARS-CoV-2 vírussal. A gyógyultak száma meghaladja a 26,4 milliót, a halottaké pedig az 595 ezret.



Az oltási kampány gyorsan halad, a lakosság több mint 46 százaléka, 151,3 millió ember kapta meg az első dózist. A teljes körű védettséggel - azaz gyártótótól függően egy vagy több oltással - rendelkezők száma meghaladja a 112,5 milliót, ami a lakosság több mint 34 százalékát jelenti. Szakemberek szerint azonban 70-80 százalékos átoltottság lehet szükséges a nyájimmunitás kialakulásához.