Koronavírus-járvány

Szlovéniában kinyithattak a vendéglátóhelyek belső helyiségei

Szlovéniában hétfőtől az egész ország területén kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei - közölte a helyi sajtó a kormány legújabb rendeletére hivatkozva.



A nyitás feltétele, hogy az alkalmazottak és a vendégek átestek a koronavírus fertőzésen vagy felvették valamelyik oltást, és ezt igazolni is tudják, illetve rendelkeznek PCR- vagy antigén gyorsteszttel.



Kinyithatnak a szállodák is. A 60 szobánál többel rendelkező hotelek a kapacitásaik több mint a felét, míg az annál kisebbek, legfeljebb a felét kínálhatják fel.



A szlovén sajtó arról írt, hogy az idegenfogalom nyitása mellett leginkább Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter állt ki, mert a szektor részéről egyre nagyobb a nyomás a kormányra. Ez a gazdasági ágazat szenvedte el a hosszantartó lezárások miatt a legnagyobb károkat, és a fennmaradáséért küzd.



Szlovéniában szombatra 632-vel nőtt és meghaladta a 246 000-et a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon egyetlen beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4286-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 504-en vannak kórházban, 129-en közülük intenzív osztályon.



Eddig a védőoltás első dózisát 476 308-an, közülük a másodikat 246 869-en kapták meg. Ez az oltásra jogosult népesség 22,7, illetve 11,8 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 1342 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 343 829-et. Az elmúlt 24 órában 36-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7424-re emelkedett. Kórházban 2016 beteget ápolnak, közülük 235-en vannak lélegeztetőgépen.



Horvátországban Szlovéniához hasonlóan az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat használják, ezekből több mint 1,3 millió dózis érkezett, amelyből 1 078 760-at használtak fel. 835 200-an kapták meg az első adagot, közülük 243 440-en pedig a másodikat is.