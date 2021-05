Koronavírus-járvány

Sokkolta Nebraskát, hogy covidban halt meg egy teljes Pfizer-oltott

Nebraska az Amerikai Egyesült Államok 37. tagállama. Fővárosa Lincoln, legnagyobb városa Omaha. Nebraska az USA mezőgazdasági szempontból egyik legjelentősebb tagállama. A héten jelentette be az állam egészségügyi minisztériuma, hogy meghalt egy olyan polgára, aki minden oltását megkapta, mégis a Covid-19 okozta halálát.



Azt érdemes megjegyezni, hogy egy 80 éves nőről van szó, akinek voltak alapbetegségei. Miután felvette a második oltását is, két hétig feküdt kórházban, majd meghalt.



"Szomorúan értesülünk erről az esetről. Bár a klinikai vizsgálatok során oltott személyeknél nem történt haláleset, megértjük, hogy egyetlen vakcina vagy gyógyszer sem 100%-osan hatékony, ha emberek milliói használják. Ez nem tagadja az oltás fontosságát és minden oltás pozitív hatásait. Államunk lakosságának teljes oltása 50%-hoz közelít, és ezt a lendületet meg kell tartanunk. Minden lakosunknak, aki be tudja oltatni magát, ezt a lehető leghamarabb meg kell tennie "- mondta Dr. Gary Anthone, Nebraska tisztifőorvosa.



"A COVID-19 vakcinák hatékonyak és fontos eszközök a pandémia megfékezéséhez. Azonban egyetlen oltóanyag sem képes 100%-ban hatékonyan megelőzni a betegségeket. A teljesen beoltott emberek kis százaléka betegszik csak meg, kerül kórházba, vagy hal meg a COVID-19 miatt " - szögezte le az USA Betegségmegelőzési és Megelőzési Központja.



Április 26-ig 46 államban összesen 9.245 ilyen (tehát teljes oltakozás utáni megbetegedéses) COVID-19 esetet jelentettek, amelyek közül 132 halálos volt kimenetelű.