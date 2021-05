EU-csúcs/Koronavírus

Michel: az oltóanyagok szabadalmának felfüggesztése önmagában nem jelent megoldást

2021.05.08 15:07 MTI

Az Európai Unió véleménye szerint a koronavírus elleni oltóanyagok szabadalmának felfüggesztése önmagában nem jelent megoldást a járvány visszaszorítására, azonban a vonatkozó konkrét javaslatokat az EU kész megvitatni - nyilatkozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Portóban, az uniós szociális csúcstalálkozó második munkanapjára érkezve szombaton.



Charles Michel kiemelte: az EU továbbra is mindent megtesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok gyártási kapacitásainak fokozására, valamint elosztásuk elősegítésére.



A koronavírus elleni immunitást igazoló dokumentummal, az úgynevezett zöld útlevéllel kapcsolatban azt mondta, hogy az uniós tagországoknak minél előbb, még a nyári utazások megkezdését megelőzően közös álláspontot kell kialakítaniuk erről. Hozzátette, a május végére tervezett, következő uniós csúcstalálkozó a többi között erre a kérdésre is összpontosít majd.



Kiemelte továbbá, hogy a járvány leküzdése érdekében az EU elkötelezett a nemzetközi szolidaritás mellett, lehetővé tette a többi között saját vakcina-export mechanizmusán keresztül az oltóanyagok kivitelét az Unión kívüli országokba, és partnerországait is arra biztatja, hogy könnyítsék meg ezt.



Emmanuel Macron francia államfő érkezésekor azt hangsúlyozta: fel kell oldani a koronavírus elleni vakcinák szabadalmi korlátozását.



Kijelentette, a szellemi tulajdonjog jelen esetben teljes egészében gátolja, hogy elegendő oltóanyag jusson a szegényebb országoknak. A járvány legyőzéséhez legfontosabbnak azt nevezte, hogy az angolszász országok feloldják a vonatkozó szellemi tulajdonjogi akadályokat, másodsorban pedig a gyártási kapacitás bővítését sürgette a vonatkozó technológiák megosztása révén. Véleménye szerint a kizárólag hazai felhasználás helyett gyorsítani kell a vakcinák adományozását is.



A kétnapos uniós csúcstalálkozó pénteki munkanapján tartott szociális konferenciát szombaton az uniós állam-, illetve kormányfők informális ülése követi, amelynek középpontjában a koronavírus okozta járványhelyzet áttekintése, a helyreállítás és a munkahelyteremtés szerepelnek.



Az EU-s intézmények és a tagországok vezetői végezetül Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tanácskoznak videokonferencia keretében, és megvitatnak kül-, és biztonságpolitikai kérdéseket is.