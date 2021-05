Koronavírus-járvány

Lemaradt pár nagyon fontos információ a Sinopharm jóváhagyásáról - fontos, olvassa el!

Sorra jelennek meg kormánypárti politikusok videói, állásfoglalásai az Egészségügyi Világszervezet pénteki döntéséről. Szerintük azzal, hogy a WHO jóváhagyta a Sinopharm használatát, megnyílt az út az ötmillió magyarországi beoltott felé, a döntés pedig nagy csapást jelent az "oltásellenes" baloldalra.



Ugyanakkor az engedélyezés két lényeges eleme elsikkad a kormányzati kommunikációban: egyrészt a világszervezet a vakcina vészhelyzeti alkalmazását hagyta jóvá, másrészt a WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE) felhívta a figyelmet: "kevésbé lehet bízni" abban, hogy a Sinopharm-vakcina hatásos a 60 év feletti korosztály számára, és nagyon kevés információ áll rendelkezésre az esetleges súlyos mellékhatások előfordulásáról ebben a korosztályban.



Mint arról néhány napja, még az engedélyezést megelőzően az EuroNews írt, a WHO nem azt állítja, hogy nem hatásos a vakcina a 60 év felettieknél, csak azt, hogy túl kevés az információ, kevés volt a vizsgálatokba bevont páciensek száma, ezért nem tudják megmondani, hogy véd-e.



És továbbra is ez a helyzet most, az engedélyezés után is. Az EU-n belül eddig kizárólag Magyarországon használják a Sinopharmot, eddig legalább félmillió idős embert oltottak be eddig a kínai vakcinával. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye továbbra is várat magára.

Menczer más mond: az időseknél is hatásos a Sinopharm-vakcina Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint az időseknél is hatásos a koronavírus elleni Sinopharm-vakcina - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton Facebook-oldalán.



Menczer Tamás a videóban azt mondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalásában nem javasolja felső korhatár bevezetését a vakcina alkalmazását illetően, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint nincs arra jel, hogy eltérő hatás lenne fiatalabbak és idősebbek esetében.



"Az oltásellenes baloldal az elmúlt hónapokban több száz cikkben és nyilatkozatban támadta, és támadja most is az életmentő vakcinát. Magyar emberek életével szórakoznak. Ez az elmúlt 30 év legaljasabb és legembertelenebb politikai akciója" - mondta.



Kiemelte: a vakcina rendelkezésre áll, mindenki beoltathatja magát. Az oltás életet ment! - hangoztatta az államtitkár.