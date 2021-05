Állatvédelem

A herceg tagadja, hogy Európa legnagyobb medvéjét ő lőtte volna ki

Az Arthur nevű medve kilövésével, orvvadászattal megvádolt liechtensteini herceg tagadja, hogy Románia és talán az Európai Unió legnagyobb példányát lőtte volna ki ozsdolai vadászatán – írta a Krónika. Közben a környezetvédelmi minisztérium megváltoztatta a medvék elleni beavatkozás előírásait.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, környezetvédők állítása szerint Emanuel von und zu Liechtenstein Ausztriában élő herceg 7000 eurót fizetett a különleges vadászengedélyt adó környezetvédelmi minisztériumnak egy nőstény medve kilövéséért, mely tavaly több alkalommal is zaklatta a háromszéki Ozsdola település gazdáit, gazdaságait. Ám az Agent Green egyesület szerint a herceg végül nem a szóban forgó medvét ölte meg, hanem egy hímet, a 17 éves Arthurt, mely Románia és az egész Európai Unió legnagyobb medvéje, és mely az erdő mélyén élt, és soha nem merészkedett lakott területek közelébe. Ezért a szervezet orvvadászattal vádolta meg a herceget.

A nemzetközi botránnyá dagadt ügyben pénteken megszólalt Emanuel von und zu Liechtenstein is. Az osztrák sajtónak küldött közleményében kijelentette, az általa leterített nagyvad nem Arthur volt, hanem egy nőstény medve, amely gazdaságokba, háztartásokba tört be. Emiatt veszélyes példánynak nyilvánították, és kilövési engedélyt adtak rá a romániai hatóságok. Az Europa Libera honlapján olvasható cikk szerint a herceg azt állítja, fényképekkel is bizonyítani tudja igazát, ugyanakkor minden segítséget megad a hatóságoknak az ügyben indított vizsgálatok során. „Sajnálom, hogy téves kép alakult ki, mely több embert is megsebzett. A vadászat egy olyan eljárás, amellyel megőrizzük és javítjuk a fajok minőségét, ez hagyománnyal bír családunkban. Ez esetben egy veszélyt is megszüntettünk” – idézte a herceget az Europa Libera.



A 7000 eurós díj kifizetését nem erősítette meg, de nem is cáfolta a vadász: annyit fűzött hozzá, hogy tudomása szerint a befizetett összegekkel a medvék védelmét szolgáló kezdeményezéseket támogatják, illetve azokat az embereket, akik a környezetükben élnek. Mint ismeretes, számos vizsgálat indult az ügyben. A Kovászna megyei ügyészség átvette a rendőrségtől a bűnvádi eljárás lefolytatását, közben pedig a környezetvédelmi minisztérium, az erdőőrség és a környezetvédelmi őrség is vizsgálódik.



Eközben Tánczos Barna szakminiszter pénteken közölte, „fontos döntéseket hoztak” a lakosok életét és a javaikat veszélyeztető medvék elleni beavatkozással kapcsolatosan. Tájékoztatása szerint ezentúl a beavatkozást kizárólag a kérelmezési engedélyt megkapó vadászegyesület személyzete hajthatja végre. Senki nem vehet részt a beavatkozáson, aki nem felel meg ennek a kritériumnak.



A kérelmezési engedély kibocsátásától számított 60 napról 15 napra csökkentették a beavatkozás elvégzésének határidejét. „Ezek a döntések azokra a sürgős beavatkozást igénylő esetekre vonatkoznak, amikor egy medve súlyos károkat okoz és veszélyezteti az emberek életét. Ilyenkor nincs vesztegetni való idő, gyorsan kell beavatkozni, de ezt kizárólag az adott vadászegyesület személyzete kivitelezheti. Úgy gondolom, a 15 nap több mint elegendő idő a kérelmezési engedélyben szereplő veszélyes egyed pontos azonosítására és a beavatkozás végrehajtására” – írta Facebook-oldalán a környezetvédelmi miniszter.