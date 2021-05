USA

Biden: több időre van szükség a gazdaság helyreállításához

2021.05.07 20:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az új adatok bizonyítják a koronavírus-válság miatt márciusban elfogadott mentőcsomag szükségességét, de több időre van szükség a gazdaság helyreállításához - szögezte le Joe Biden amerikai elnök pénteken.



"Amikor hivatalba léptünk, tudtuk, hogy egy évszázadonként egyszer előforduló járvánnyal és egy nemzedékenként egyszer előforduló gazdasági válsággal állunk szemben. Tudtuk, hogy ez nem sprint, hanem maraton lesz "- fogalmazott az elnök a Fehér Házban elmondott beszédében. "Soha nem gondoltuk, hogy az első 60 nap után minden rendben lesz" - tette hozzá.



Az elnök azután állt ki a nyilvánosság elé, hogy pénteken - egyes szakértők szerint kiábrándító - foglalkoztatási adatokat hoztak nyilvánosságra az Egyesült Államokban. A munkaügyi minisztérium adatai szerint a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak száma mindössze 266 ezerrel emelkedett, miközben elemzők 978 ezres bővülésre számítottak. Áprilisban a munkanélküliségi ráta 6,1 százalékra emelkedett, miközben az elemzők 5,8 százalékos értéket vártak.



Az adatok megjelenése után több kritikát is kapott a Biden-kabinet a republikánusoktól, akik azzal érveltek, hogy az elnök helyreállítási csomagja túl szélsőséges, és arra ösztönzi az embereket, hogy ne dolgozzanak.



"A mai jelentés csalódás - csakúgy, mint Biden elnök terve, hogy több adóval és több adóssággal terhelje meg a családokat" - írta a Twitteren Kevin McCarthy a képviselőházban kisebbségben lévő republikánusok frakcióvezetője. A kaliforniai politikus szerint a demokraták azért fizetnek az embereknek, hogy ne dolgozzanak. "A legjobb dolog, amit tehetünk, hogy lezárjuk a válságkorszak politikáját, és visszavezetjük az amerikaiakat a munkahelyükre" - fogalmazott McCarthy.



A koronavírus okozta válság kezelését szolgáló, 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot egyszerű többséggel, a republikánusok szavazatai nélkül március közepén fogadta el a törvényhozás. Ennek értelmében a jogosultak egyszeri közvetlen juttatásként 1400 dollárt kaptak. Ezen kívül heti 300 dollár munkanélküli segélyt folyósítanak mindazoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat. Megemelték a gyermekek után járó adókedvezmény összegét, növelték a lakásbérleti támogatást és megsegítették az árverezés előtt álló ingatlantulajdonosokat.



Biden pénteken visszautasította a kritikákat, azt állítva, hogy a mostani számok is azt mutatják, hogy szükség van a csomagra, tekintettel az amerikai gazdaság törékenységére. Az elnök szerint az intézkedések egyes elemeit még nem lehet érzékelni, mert például az éttermek is ebben a hónapban kapnak segítséget. "A mai jelentés is világossá teszi, jól tettük, hogy elfogadtuk az amerikai mentőtervet. Itt a segítség, és egyre több segítség van folyamatban, és további segítségre van szükség" - mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva Biden elmondta, arra számít, hogy hamarosan találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azonban hozzátette, hogy "a találkozó helye és ideje még kidolgozás alatt áll". Kiemelte: az ukrán-orosz határon történt események nem befolyásolják azt a törekvését, hogy négyszemközt egyeztessen az orosz elnökkel.



Joe Biden még szerdán kijelentette: azt reméli, hogy júniusban a hét vezető ipari hatalom (G7) angliai csúcstalálkozóján fog találkozni Vlagyimir Putyinnal. "Ez a reményem és elvárásom. Ezen dolgozunk" - fogalmazott akkor az elnök. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön Moszkvában azt mondta, nincs döntés a Putyin és Biden között tartandó lehetséges csúcstalálkozó helyszínéről. "Továbbra sincs mit elmondani a lehetséges találkozóval kapcsolatban" - fogalmazott Peszkov.



Washington kezdeményezésére Putyin és Biden április 13-án telefonon beszélt egymással. Az eszmecsere során az amerikai elnök azt javasolta orosz hivatali partnerének, hogy az elkövetkező hónapokban találkozzanak egy harmadik országban. Később Biden elmondta, hogy egy nyáron Európában tartandó személyes tárgyalást kezdeményezett.



Szintén újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök kitért az Iránnal Bécsben folyó tárgyalásokra is. Mint mondta: hisz abban, hogy Irán tárgyalni akar az atomprogramjáról, de egyelőre nem világos, hogy Teherán szándékai mennyire komolyak. "De még mindig tárgyalunk" - fűzte hozzá.