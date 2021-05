Kaliforniai kondorok szállták meg egy amerikai nő házát - fotók

Nagyjából 15-20 veszélyeztetett kaliforniai kondor szállta meg a napokban egy amerikai nő házát.



A délnyugat-kaliforniai Tehachapiban élő Cinda Mickols lánya a Twitteren számolt be az esetről.



A San Francisco Chronicle című lapnak nyilatkozva Seana Quintero elmondta, hogy a méretes dögevők a múlt hét végén bukkantak fel az édesanyja házánál.



A madarak teljesen belakták a teraszt, tönkretették a dekorációkat, feldöntötték a növényeket, összekaristolták a kerítést és ürülékkel borítottak be mindent.



Az Amerikai Szövetségi Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (USFWS), amely azon dolgozik, hogy megóvja a kaliforniai kondort a kihalástól, válaszolt a Twitteren Quintero bejegyzésére. Mint írták, Mickols háza a madarak történelmi elterjedési területén található és azt tanácsolták az asszonynak, hogy próbálja meg kiabálással, tapsolással vagy vizet spriccelve elhajtani a váratlan vendégeket.



A szolgálat szerint nem szokatlan jelenség, hogy a kondorok nagy számban bukkannak fel bizonyos forgalmas területeken, különösen táplálkozás közben. Sajnálatos módon ilyenkor néha házakat és teraszokat használnak főhadiszállásnak.



A kaliforniai kondorok csaknem kipusztultak az 1980-as években, ám néhányat közülük sikerült befogni és állatkertekben elhelyezni, hogy fogságban tudják szaporítani őket. Jelenleg néhány száz példány él a vadonban.

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven't left. It sucks but also this is unheard of, there's only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk