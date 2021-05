Koronavírus-járvány

Csehországban kétezer alatt a napi új fertőzések száma

Kétezer alá csökkent az új igazolt fertőzések napi száma Csehországban, egyúttal folyamatosan emelkedik a koronavírus elleni vakcinával beoltottak napi száma - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján csütörtökön reggel nyilvánosságra hozott kimutatásokból.



A hivatalos adatok szerint szerdán 1857 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumi szűrések, amely tavaly szeptember közepe óta a legalacsonyabb napi esetszám. Az egy héttel korábbi napi számhoz viszonyítva a csökkenés 25 százalékos.



Másfelől 76 100 adag oltószert adtak be az orvosok, amely az eddigi második legmagasabb napi szám, és tíz százalékkal magasabb, mint egy hete volt. Az oltások körül azonban továbbra is sok a probléma. Mindkét adagot eddig mintegy 1,1 millió személy kapta meg. Csehországban változatlanul csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat használják.



Tovább enyhült a kórházi helyzet is. Jelenleg mintegy 2200 covidos beteget kezelnek, s a számok folyamatosan csökkennek. A súlyos betegek száma 500 körül mozog. Probléma, hogy a kórházak leterheltsége régiónként nem egyforma. Minden kórházban azonban van már elegendő szabad speciális covidos ágykapacitás - jegyezte meg a tárca. A kórházak fokozatosan áttérnek a megszokott munkarendre, és országszerte felújítják a korábban a járvány miatt elhalasztott tervezett műtéteket is.



A tavaly március elején kitört járvány áldozatainak eddigi száma 29 521, ezen a téren is javult a helyzet, a napi halálesetek száma jelenleg 40-50 körül mozog.



A járvány terjedési mutatója a szaktárca szerint továbbra is egy alatt van (0,85).



A cseh kormány csütörtöki ülésén tárgyal az óvintézkedések már megindult fokozatos feloldásának további részleteiről. Ezen a héten kinyitottak a fodrászatok és a testápolással kapcsolatos szolgáltatások, hétfőre pedig az üzletek nyitása van bejelentve. Az általános iskolások egy része is fokozatosan visszatér a tantermekbe.