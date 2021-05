Koronavírus-járvány

Még májusban megkezdődhet a Szputnyik V török exportja Oroszországból

A két elnök kifejezte reményét, hogy az intézkedések nyomán jelentős javulás áll be a törökországi helyzetben, ami lehetővé teszi majd az idegenforgalmi kapcsolatok helyreállítását is. 2021.05.05 19:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szputnyik V vakcina májusban megkezdődő Törökországba szállításáról és az oltóanyag ottani közös gyártásának lehetőségéről tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata.



A moszkvai tájékoztatás szerint az orosz fél kifejezte készségét a járványellenes együttműködés fokozására. A két elnök kifejezte reményét, hogy az intézkedések nyomán jelentős javulás áll be a törökországi helyzetben, ami lehetővé teszi majd az idegenforgalmi kapcsolatok helyreállítását is.



A török hatóságok a fertőzés gyors terjedése miatt teljeskörű zárlatot rendeltek el az április 29. és május 17. közötti időszakra. Moszkva április 15. és június 1. között minimálisra korlátozta a két ország közötti légiutas-forgalmat.



Putyin és Erdogan emellett kitért a szíriai, a líbiai és a hegyi-karabahi rendezés kérdéseire is.



Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 7975-tel 4 847 489-re emelkedett az operatív törzs által szerdán közzétett hivatalos adatok szerint.



A napi növekmény 0,16 százalék, az új esetek 11,7 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 271 044-re, a halálos áldozatoké 360-nal 111 895-re, a felépülteké pedig 7506-tal 4 464 550-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 130,4 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 174 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 503 037 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.