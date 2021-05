Koronavírus-járvány

Több mint kétezer külföldi munkavállaló francia állampolgárságot kapott a járványhelyzetben nyújtott munkájáért

Több mint kétezer olyan külföldi munkavállaló kapta meg a francia állampolgárságot, aki a koronavírus-járvány idején a frontvonalban dolgozott, és bebizonyította "a nemzethez való tartozását" - jelentette be szerdán a belügyminisztérium.



A tárca közleménye szerint a járványhelyzetben nyújtott teljesítményért gyorsított eljárásban megszerezhető állampolgárságot eddig 2009-en szerezték meg, köztük hozzátartozóként 665 gyerek is.



Marlene Schiappa, az állampolgársági jogokért felelős kormánytag szeptemberben arra utasította a prefektusokat, hogy gyorsítsák fel és könnyítsék meg a francia állampolgársághoz jutást azon külföldiek számára, akik aktívan részt vettek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben egészségügyi dolgozóként, biztonsági őrként, takarítóként, gyerekvigyázóként, pénztárosként, hulladékszállítóként, házi ápolóként vagy más veszélyeztetett munkakörben dolgozóként.



A prefektusokhoz több mint 8 ezer kérelem érkezett a felhívásra, az elbírálások jelenleg is folyamatban vannak, valamennyi kérelmet a legnagyobb figyelemmel vizsgál meg a belügyminisztérium - jelezte a tárca.



A prefektusok azt az utasítást kapták, hogy használják "a nemzetnek tett jelentős szolgálatért cserébe" kitételt az állampolgársági kérelmek elbírálásakor, és a kérelem beadásához kötelező legalább ötéves franciaországi tartózkodás helyett két évet is elfogadhatnak.



Tavaly 61 371 külföldi folyamadott francia állampolgárságért, ami 20 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.