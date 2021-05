Koronavírus-járvány

Románia AstraZeneca oltásokat adományoz Moldovának és Ukrajnának

Románia 100-100 ezer adag, koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát adományoz Moldovának és Ukrajnának, ugyanakkor havi 200 ezer dózis eladásáról is megállapodott Moldovával - jelentette be szerdán Florin Citu miniszterelnök.



A Moldovának szánt adományról szerdai ülésén fogadott el határozatot a bukaresti kormány.



A román hatóságok eddig több mint 200 ezer adag humanitárius segélyként adományozott koronavírus elleni oltással támogatták Moldovát a járvány elleni védekezésben: ezeket a szállítmányokat február 27. és április 17. között juttatták el Chisinauba.



A mostani újabb felajánlás, illetve a Romániában felhalmozott AstraZeneca vakcinák értékesítése elemzők szerint azzal is összefüggésben állhat, hogy Romániában megingott a bizalom a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyaga iránt, miután több európai ország felfüggesztette, vagy korlátozta használatát az egyes beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt.



Romániában február 15-e óta használják az AstraZeneca oltóanyagát, és mivel az emlékeztető dózist nyolc héttel később adják be, április 12-én kezdődött az AstraZeneca első adagjával beoltott 400 ezer ember beoltása a második dózissal.



Az azóta eltelt több mint három hétben mintegy 1 millió 100 ezerrel növekedett a beoltottak száma Romániában, de már csak 25 ezerrel emelkedett az AstraZeneca vakcinát igénylőké. Az AstraZeneca oltóanyagából most már gyakorlatilag csak arra a mintegy 250 ezer dózisra van igény Romániában, amennyi az ismétlő oltások beadásához szükséges. Ehhez képest Romániának jelenleg több mint másfél millió AstraZeneca vakcinája van készleten és hetente kap újabb több százezres szállítmányokat.



Ez a helyzet úgy alakulhatott ki, hogy Romániában az oltások iránti igény már hetek óta elmarad a "kínálattól", vagyis több vakcina érkezik az országba, mint amennyire igény van. Emiatt most már bárki előjegyzés nélkül azonnal - a nagyvárosok esetében néhány napos várakozással - beoltathatja magát az általa választott vakcina-típussal és így a kevésbé népszerű AstraZeneca vakcinából jelentős készlet halmozódott fel.



Az Adevarul hírportál egyébként arról számolt be, hogy Moldovában sem rajonganak az AstraZenecáért, amikor viszont kedden megkezdték az oltást az orosz Szputnyik V vakcinával, hosszú sorok kígyóztak a volt szovjet tagköztársaság egészségügyi intézményei előtt.



A hárommilliós Moldovában eddig 132 ezer embert oltottak be koronavírus ellen. A húszmilliós Romániában eddig 3,4 millió lakos kapott legalább egy adag vakcinát.