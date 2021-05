Koronavírus-járvány

Új oltási rendszerrel gyorsítanák fel a kampányt Szlovéniában

Eddig olyanokat is behívtak oltani, akiket már beoltottak, viszont nem egyszer nem kaptak behívót azok, akiket pedig be kellett volna oltani. 2021.05.05 17:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új rendszert tesztelnek Szlovéniában, hogy felgyorsítsák az oltási kampányt az országban - jelentette be szerdán Jelko Kacin, a szlovén nemzeti oltási program koordinátora, jelezve: a nemzeti platformnak nevezett operációs rendszer, amelyet részletesen csütörtökön mutatnak be, olyan programokkal rendelkezik majd, amelyek átfogó betekintést nyújtanak az oltottak és az oltandók nyilvántartásába.



Kacin hozzátette: a jelenlegi rendszer több, helyi szinten használt alkalmazásból áll, amelyeket nincsenek összeköttetésben egymással, így számos hibalehetőség lépett fel. Olyanokat is behívtak oltani, akiket már beoltottak, viszont nem egyszer nem kaptak behívót azok, akiket pedig be kellett volna oltani - magyarázta.



Szlovéniában jelenleg az 50 és 60 év közöttieket oltják, és eddig minden ötödik állampolgár kapta meg a védőoltás első adagját. Ahhoz, hogy a nyár elejéig sikerülhessen beoltani a lakosság több mint felét, naponta 20-30 ezer embernek kellene megkapnia valamelyik vakcinát.



Kacin szerint vannak oltóközpontok, amelyek tudják teljesíteni az említett ütemtervet, vannak azonban olyanok is, amelyek még nem.



Szlovéniában szerdára 929-cel 243 ezernél többre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4279-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 560-an vannak kórházban, 140-en intenzív osztályon.



Az országban eddig a lakosság 20,9 százalékát oltották be az első, és 10,5 százalékát a második oltással. Az első dózist 439 209-en, közülük a másodikat 220 228-an kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 2494 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 339 412-öt. Az elmúlt 24 órában 51-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7315-re emelkedett. Kórházban 2123 beteget ápolnak, közülük 246-an vannak lélegeztetőgépen.



Szlovéniához hasonlóan Horvátországban is csak az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokat használják, ezekből valamivel több mint egymillió dózis érkezett, amelyből 944 398-at használtak fel. 734 556-an kapták meg az első adagot - a lakosság 25 százaléka -, közülük 209 842-en pedig a másodikat is.