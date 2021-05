Koronavírus-járvány

Készül a megállapodás a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről

Kelemen Hunor szerint néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást. Románia miniszterelnök-helyettese a Krónika erdélyi magyar napilap szerdai számában nyilatkozott erről.



Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a lap megkeresésére elmondta: a múlt heti, gyulai magyar-román külügyminiszteri találkozón a felek jelezték egymásnak, hogy van egy ilyen megállapodási szándék.



"Magam is jeleztem Florin Citu miniszterelnöknek az egyezmény kérdését, de Bogdan Aurescu külügyminiszter is beszélt ez ügyben a kormányfővel, aki nagyon nyitottan állt az ügyhöz" - tájékoztatta a Krónikát az RMDSZ-elnök. Hozzátette: néhány napon belül véglegesíteni lehet a megállapodást. A politikus szerint még nem egyértelmű, hogy milyen formában születik döntés, tárcaközi megállapodással, kormányhatározattal, memorandummal vagy belügyi jegyzék révén.



Kelmen Hunor fontosnak tartotta leszögezni, hogy egy ilyen, az oltási igazolásokat kölcsönösen elismerő megállapodás csak a szabad utazásról szól, a Magyarországon kiadott védettségi igazolványok által biztosított más jogosítványokról nem. Az RMDSZ vezetője ugyanakkor elmondta: tájékoztatta Magyar Leventét, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát a kettős állampolgárságú erdélyi magyarok jelzéseiről, miszerint a Romániában kapott oltási igazolásuk ellenére sem kaphatnak magyar védettségi igazolványt, illetve nem élhetnek az oltottaknak járó magyarországi kedvezményekkel.



A Krónika emlékeztetett rá: jelenleg az üzleti céllal utazók és a 24 óra alatt átutazókon kívül csak azok a magyar állampolgárok léphetnek be karanténmentesen Magyarországra, akik a magyarországi hatóságok által kibocsátott védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, azaz Magyarországon oltották be őket koronavírus ellen. A kettős állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok túlnyomó többsége viszont Romániában kapott oltást. Magyarország eddig Montenegróval, Szerbiával, Szlovéniával és Bahreinnel kötött az egymás vakcinaigazolásait kölcsönösen elismerő, szabad utazásról szóló egyezményt.