Romániában könnyítéseket ígérnek a beoltottaknak

A kormányfő szerint a legfertőzöttebb térségeknek számító nagyvárosokban az oltáskampány felpörgésével sikerült megfékezni a fertőzések terjedést. 2021.05.04 12:19 MTI

A koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozások alóli mentesség bevezetését helyezte kilátásba kedden Florin Citu miniszterelnök azok számára, akik beoltatják magukat a betegség ellen.



A kormányfő szerint a legfertőzöttebb térségeknek számító nagyvárosokban az oltáskampány felpörgésével sikerült megfékezni a fertőzések terjedést. Példaként Kolozsvárt említette, ahol a (felnőtt) lakosság 34, illetve Bukarestet, ahol a lakosság 30 százaléka kapta már meg az oltás mindkét adagját.



Citu szerint a nyitás június elsejére beígért megkezdése azon múlik: sikerül-e addig legalább ötmillió állampolgárt beoltani, ami a felnőtt lakosság 30 százalékának felel meg. A hatóságok olyan könnyítéseket terveznek az idegenforgalmi szezon idejére, mint a maszkviselési kötelezettség feloldása a strandokon és hegyvidéki kirándulásokon, a vendéglátóhelyek és tengerparti szállodák teljes (kapacitásuk 100 százalékával történő) megnyitása a beoltott vendégek előtt.



A kormányfő lehetségesnek nevezte a - jelenleg betiltott - rendezvények engedélyezését is az immunizált résztvevők számára, amennyiben a bukaresti és kolozsvári kísérleti színházi előadások és koncertek pozitív tapasztalatot hoznak.



Citu szerint a maszkviselési kötelezettség feloldásával megvárnák augusztus elsejét, amikorra 60 százalékos átoltottságot remélnek elérni a felnőtt lakosság körében.



Korábban Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár is a 30 százalékos átoltottsági küszöb meghaladásától tette függővé a korlátozások feloldásának megkezdését, hozzátéve, hogy - miként a zárásról a fertőzöttségi ráta alapján döntöttek - a nyitás során is lehetnek regionális eltérések az átoltottsági ráta függvényében.



Romániában a kormányfő által elnökölt tárcaközi bizottság készíti elő a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását, de a testület tagjai eddig rendre elhárították, hogy konkrétumokat közöljenek az általuk mérlegelt forgatókönyvekről.



A húszmilliós Romániában a beoltható, 16 év feletti (16,1 milliós) lakosság 21 százaléka (3,38 millió ember) kapta meg az oltás első, illetve 12,6 százaléka (2,03 millió ember) a vakcina mindkét dózisát.