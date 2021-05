Koronavírus-járvány

Horvátországban csillapodik a járvány harmadik hulláma

Horvátországban leszálló ágban van a koronavírus-járvány harmadik hulláma, de még okozhat meglepetéseket a fertőzöttek számának alakulásában - mondta Krunoslav Capak, az ország közegészségügyi intézetének vezetője hétfőn az észak-horvátországi Verőcén (Virovitica), ahol egy drive in típusú oltópontot nyitottak meg.



"A járványgörbe megtört, a fertőzöttek száma mérséklődik" - mondta a szakember, hozzátéve: arra számítanak, hogy néhány napon belül a kórházban kezelt betegek és a halálesetek száma is csökkeni fog. Ezt azzal magyarázta, hogy hamarosan beköszönt a jó idő, és a beoltottak száma is növekszik.



Horvátországban csak az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokat használják, ezekből eddig 908 839 dózis érkezett az országba, amelyből 708 137-et használtak fel. 504 856-an kapták meg az első dózist, közülük 200 702-en - a lakosság 20,9 százaléka - pedig a másodikat is.



A szomszédos Szlovéniában hétfőre 209-cel több mint 241 900-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4269-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 608-an vannak kórházban, 147-en intenzív osztályon.



Az országban eddig a lakosság valamivel több mint húsz százalékát oltották be az első, és valamivel több mint tíz százalékát a második oltással. Az első dózist 427 449-en, közülük a másodikat 213 453-an kapták meg.