Sziklának ütközött San Diego mellett egy embercsempészhajó, legalább hárman meghaltak - fotók

Sziklaszirtnek ütközött és kettétört egy túlzsúfolt, feltehetően embereket csempésző hajó vasárnap San Diego partjainál. A balesetben legalább hárman meghaltak és több mint kéttucatnyian megsérültek - közölték a helyi hatóságok.



A tizenkét méter hosszú kabinos motorcsónak Point Loma partjainál ütközött a szikláknak, majd tört ketté. Rick Romero, a San Diegó-i vízimentő szolgálat illetékese szerint először azt hitték, hogy egy ember van a hajón, de amikor a baleset történt, többtucatnyian kerültek elő belőle, és ugrottak be a vízbe.



A vízimentők jet skikkel és mentőcsónakokkal siettek a bajba jutottak segítségére. Több embert kimentettek a vízből, egyeseket újra kellett éleszteni. A parti őrség több hajója érkezett a helyszínre, hogy a túlélők után kutasson.



A hatóságok szerint a kabinos motorcsónak túl volt zsúfolva, mintegy harminc ember rejtőzött el benne, és nem voltak a fedélzeten életmentő eszközök.

Photos taken at the scene of the boat incident today. 40' cabin cruiser broke up along the rocks inside the surf line. The @SDLifeguards cliff rescue veh was used to extricate one patient up to street level. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG