Koronavírus-járvány

A horvátországi beutazáshoz az első oltás mellett igazolni kell, hogy az illető átesett a fertőzésen

A horvát belügyminisztérium vasárnap pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen - olvasható a koronavirus.hr oldalon.



A válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a testület vezetője még arról beszélt, hogy egy oltással is engedélyezi a határátlépést, a rendeletet azonban nem részletezte.



A Covid-19-járvánnyal kapcsolatos információkat tartalmazó hivatalos honlapon megjelent közlemény szerint karanténkötelezettség nélkül azok léphetik át a határt, akik rendelkeznek 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy az Európai Unióban elfogadott gyors antigénteszttel, illetve megkapták mindkét oltást (kivéve, ha olyan vakcináról van szó, amelyet csak egyszer kell beadni). A második dózistól számítva legalább 14 napnak kell eltelnie. A hét év alattiak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól.



Egy oltás csak abban az esetben elégséges, ha az illető már átesett a koronavírus-fertőzésen, és azt igazolni is tudja. Az első oltástól számított időszak pedig nem lehet hosszabb, mint öt hónap. A korábbi fertőzöttség igazolható 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR- vagy antigén-teszttel, vagy hiteles orvosi igazolással.



A rendelet nem tesz különbséget a vakcinákat illetően.



Zágráb eltörölte azt az intézkedését is, amely szerint azok esetében, akik az EU-ban elfogadott antigén gyorsteszttel lépték át a határt és tíz napnál tovább tartózkodtak az országban, meg kell ismételni a tesztelést.