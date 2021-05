Ünnep

Összecsapásokkal fejeződtek be a május elsejei demonstrációk Berlinben - képek, videó

Tüntetők és rendőrök összecsapásaival ért véget Berlinben a munka ünnepére szervezett demonstrációk sora.



A rendőrség vasárnap reggeli előzetes összesítése szerint az előző este történt összetűzésekben legalább harminc rendőr megsebesült. A kövekkel, palackokkal dobáló és kukákat borogató, gyújtogató tüntetők közül 240-et vettek őrizetbe.



A német fővárosban május 1-jén húsznál is több gyűlést, tüntetést rendeztek. A megmozdulásokon nagyjából harmincezren vettek részt. A nap közben tartott demonstrációkon nem volt nagyobb rendbontás, és a résztvevők a koronavírus-járvány miatti fertőzéshigiéniai szabályokat (maszkviselés, távolságtartás) is betartották.



A rendőröknek az utolsó tüntetésen, a szélsőbaloldali színtér Forradalmi május 1-jei tüntetés (Revolutionäre 1. Mai-Demo) elnevezésű hagyományos megmozdulásán estek neki.



A rendet nagyjából éjfélre, jóval a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás 22 órai kezdete után sikerült helyreállítani.



A munka ünnepén tartott szélsőbaloldali demonstrációk rendszeresen összecsapásokkal érnek véget Berlinben, és gyakran más német nagyvárosokban is összetűznek rendőrök és tüntetők május elsején.



A fővárosban szombat este kitört erőszak hevessége nem érte el az eddigi legsúlyosabb zavargások idején, 2009-ben és 2010-ben tapasztalt szintet - mondta a berlini rendőrség szóvivője a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak.

1 May 2021, riot police at a raging fire in Neukölln shortly before curfew pic.twitter.com/Yd8nG6rFSF — Elliot Douglas (@ElliotDee) May 1, 2021

Stimmung an der Sonnenallee ist immernoch gereizt, aber beruhigt sich langsam #b0105 pic.twitter.com/KymLpDjFhM — Madlen Haarbach (@madlen_hapunkt) May 1, 2021