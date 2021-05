Koronavírus-járvány

Covidban halt meg a kenyai oltásellenes orvos

Hetekkel azután, hogy kijelentette, a koronavírus elleni oltás teljesen szükségtelen, Covid-19 megbetegedésben elhunyt Dr. Stephen Karanja.



A Kenyai Katolikus Orvosok Egyesületének elnöke a gőzöléses inhaláció és a hidroxiklorokin tablettát tartotta elfogadható kezelésnek.



Az egészségügyi hatóságok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elutasították állításait.



"A Kenyában forgalmazott oltóanyagot nemcsak a WHO szigorú folyamata, hanem számos szigorú szabályozó hatóság is felülvizsgálta és biztonságosnak találta" - mondta a WHO márciusban.



A katolikus püspökök kenyai konferenciája elhatárolódott Dr. Karanja Covid-19 oltásokkal kapcsolatos véleményétől is, mondván, hogy az oltások "engedélyesek és etikailag elfogadhatóak".



Mielőtt a kenyai katolikus egyházzal megbeszélte volna a Covid-19 vakcina biztonságosságát és hatékonyságát, Dr. Karanja gyakran szövetkezett a vallási vezetőkkel, hogy ellenezzék a tömeges oltási kampányokat.



2019-ben ellenezte az iskolás lányok méhnyakrák elleni oltását, és kijelentette, hogy a humán papilloma vírus (HPV) azokat érinti csak, "akiknek életmódja felelőtlen szexuális magatartással járt".



2014-ben ellenezte a nőket célzó tetanusz-kampányt, azt állítva, az sterilizációs oltás.



Karanja kifogásai következtében felerősödött az oltásellenesség.



Emellett erőteljes abortuszellenes kampányt is folytatott.