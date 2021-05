Állatkínzás

Felgyújtott egy kutyát egy gyerek Amerikában, de nem tehetnek semmit a hatóságok

Bevallotta tették egy amerikai gyerek, miszerint zándékosan meggyújtott egy kutyát Mississippi északi részén. A hatóságok szerint a gyanúsított ellen nem lehet vádat emelni.



Buddy-t a múlt héten találták meg Tate megyében, súlyos arcégési sérülésekkel és pórázzal a nyaka köré tekerve. A Tate megyei seriff hivatala közölte, hogy szerdán beismerő vallomást tett egy gyermek, de mivel az állami törvények megakadályozzák a 12 évnél fiatalabb gyermekek büntetőeljárás alá vonását, az ügy nem megy tovább - jelentette a WMC-TV.



"Ugyanolyan csalódottak vagyunk, mint bárki, hogy ebben az esetben a fiatalkorúval kapcsolatban nem lehet többet tenni az igazságszolgáltatáson keresztül" - írta Brad Lance seriff csütörtökön egy Facebook-bejegyzésében. "Nyomozóink keményen dolgoztak ezen az ügyön, és ők is csalódottak. Nem mi írtuk államunk törvényeit."



Buddy, a keverék kutya, jelenleg a Mississippi Állami Egyetem Állatorvostudományi karán részesül ellátásban.



Dr. Elizabeth Swanson, egyetemi docens és állatorvos. "Az égési sérülések feltárása több napig is eltarthat, ezért még mindig nem sikerült felmérni a trauma teljes mértékét." A legfontosabb, hogy ne fertőzödjön felül az égési terület.



A Tunica Humane Society a Facebookon is közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy Buddy jól lábadozik. Úgy tűnik, hogy a szemsérülése is műtéti úton korrigálható - közölte a szervezet.



Az állatvédők is kiakadtak, hogy az elkövető nem vonható felelősségre életkora miatt, ha felnőttként tette volna ezt, 3 évet is kaphatna. Ezért folyamatoan posztolják majd, hogy mi van a kutyával, hogy életben tartsák a történetét.