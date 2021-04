Koronavírus-járvány

Franciaországban június 15-től minden nagykorú jelentkezhet oltásra

Franciaországban fokozatosan kiszélesítik a koronavírus elleni oltásra jogosultak körét, és június 15-től minden nagykorú jelentkezhet oltásra - jelentette be pénteken Emmanuel Macron.



Az államfő, miután a regionális napilapok internetes oldalain csütörtökön megjelent interjúban ismertette a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának három hét múlva kezdődő menetrendjét, pénteken a Twitteren jelezte, hogy az oltási kampány is felgyorsul.



Jelenleg naponta csaknem 400 ezer embert oltanak be, de csak a legalább 55 évesek, a krónikus betegek és a prioritást élvező mintegy húsz foglalkozási ágban dolgozók kérhetik az oltást. Május 15-től a legalább 50 évesek is jogosultak lesznek a vakcinára, és egy hónappal később megszűnik az életkori korlátozás a nagykorúak számára.



Az elmúlt napokban egyre több ellenzéki önkormányzati vezető és szakember sürgette a jogosultak körének kiszélesítését, miután több oltóközpontba is több adag vakcinát szállították, mint amennyien jelentkeztek oltásra.



A kormány szerint azonban még legalább 5 millió veszélyeztetett, idős vagy beteg ember nem jelentkezett oltásra, s amíg ők nem kapták meg legalább az első dózist, az egészségügyi tárca nem kívánja kiszélesíteni a jogosultak körét.



Eddig több mint 15 millióan, a felnőtt lakosság 29 százaléka kapta meg az első vakcinaadagot, közülük 6,2 millióan, a felnőtt lakosság 12 százaléka pedig mindkét dózist.



A korlátozásoknak az Emmanuel Macron által bejelentett fokozatos, négy lépcsőben történő feloldása némi aggodalmat váltott ki a járványügyi szakemberek részéről, miután a járvány visszahúzódása a vártnál lassabb, és a kórházakban az előző hullámok utáni lazítások pillanatához képest jóval több beteget ápolnak.



Az is aggodalomra ad okot, hogy péntek délutánig a koronavírus Indiában azonosított mutációját már öt embernél mutatták ki az országban. Az egészségügyi hatóságok szerint ez a szám várhatóan nőni fog a következő órákban és napokban.



"Ezek az esetek Indiában járt embereket érintenek" - mondta sajtótájékoztatóján Benoit Elleboode, a délnyugat-franciaországi Nouvelle Aquitaine regionális egészségügyi hatóságának vezetője.



Lot-et-Garonne megyében egy nő tesztje április 9-én bizonyult pozitívnak. Karanténba vonult az otthonában az egész családjával. Utóbb kiderült, hogy a férje is az indiai variánstól betegedett meg. Bordeaux városában is feltártak egy esetet, a fertőzött férfi Indiából tért haza a közelmúltban, ahol hivatalos úton járt. Mindhárom fertőzött jól van, egyiküknél sem alakult ki a betegség súlyosabb formája, az otthonukban lábadoznak, kevés tünetet produkálnak - jelezte a hatóság.



A France Bleu Gironde helyi rádió szerint a bordeaux-i férfi tíz kontaktszemélye közül négynek bizonyult pozitívnak a koronavírus-tesztje, most ellenőrzik az illetékes hatóságok, hogy az indiai variánstól fertőződtek-e meg.

A B.1.617 nevű variánst további két másik embernél az ország délkeleti részén is kimutatták. Ők szintén jártak a közelmúltban Indiában.



A kórházakban jelenleg 29 ezer fertőzöttet ápolnak, a számuk az elmúlt napokban már naponta ötszázzal csökkent, a súlyos betegek száma 5800, a számuk naponta mintegy hússzal csökken.



A járvány kezdete óta 104 253-an vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19), a héten még mindennap háromszáz felett volt az elhunytak száma.