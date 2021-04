Tragédia

Tömegpánik egy izraeli vallási ünnepen: több tucatnyian meghaltak - videó

Több tucatnyi embert agyontaposott a tömeg egy zsidó ünnepségen kialakult tolongásban Izrael északi részén, és több mint százan megsérültek, sokan közülük válságos állapotban vannak - tudatták a mentőegységek péntek hajnalban.



A Magen David Adom mentőszervezet korábban legkevesebb 28 halálos áldozatról beszélt, a 12-es tévécsatorna azonban már 38 halottról számolt be. A mentők egyik szóvivője felfoghatatlan katasztrófának nevezte a történteket. A rendőrség lezárta a környéket, a több tízezer résztvevőt pedig buszokkal igyekeznek elszállítani a helyszínről.



A hatóságok először arról számoltak be, hogy leszakadt egy emelvény, és ez okozta a tragédiát, de később kiderült, hogy a zsúfoltság és a tolongás okozta több tucatnyi ember halálát; a halálos áldozatok többsége megfulladt vagy agyontaposták őket. A Háárec című lap úgy tudja, hogy a pánik amiatt tört ki, mert többen megcsúsztak és elestek egy lépcsőn, a mögöttük lévők pedig átestek rajtuk.



A tragédia Merón városában történt, ahol a 2. században élt rabbi, a zsidó miszticizmus egyik vezéralakja, Simon bar Jocháj sírja található, aki a hagyomány szerint ezen a napon fedte fel a kabbala legmélyebb titkait. Ez "Istenhez kerülésének" vagyis halálának évfordulója is egyben a zsidó hagyomány szerint. Ehhez kapcsolódik a lág báómer ünnepe, amely az időszámítás szerint 132-ben, a római megszállók ellen kirobbant, Bar Kohba-féle felkeléssel kapcsolatos ünnepsorozatba is illeszkedik, amikor rendszeresen hatalmas tömeg gyűlik össze, máglyákat gyújtanak és egész éjjel táncolnak és imádkoznak. A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel Izraelben.



Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő súlyos tragédiának nevezte a történteket, és Twitter-üzenetében azt írta, hogy imádkozik az áldozatokért. Reuven Rivlin izraeli elnök szintén azt üzente: imádkozik azért, hogy a sérültek minél előbb felépüljenek.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021