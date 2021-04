Koronavírus-járvány

Izraelben is megjelent a koronavírus indiai változata

Megjelent Izrael különböző részein is a koronavírus indiai változata, de továbbra is folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma - jelentette a katonai rádió csütörtökön.



Eddig 41 esetben azonosították a koronavírus indiai változatát Izraelben. Ezen vírushordozók közül 24-en külföldről érkeztek az országba, s közülük 21-en nem izraeli állampolgárok, de a többi 17 fertőzött egy részénél nem találtak kapcsolatot utazókkal.



Az ország öt különböző pontján lévő iskolákban diagnosztizáltak ezzel a változattal fertőzött gyerekeket, ami a rádióban megszólaltatott szakértők szerint azt jelzi, hogy már jelentősen elterjedhetett az új változat az izraeliek körében.



Hezi Levy, az egészségügyi minisztérium igazgatója a rádióban elmondta, hogy megpróbálják reptéri szigorításokkal megakadályozni az újabb vírusváltozatok behozatalát, de a jelenlegi politikai helyzetben, amikor a politikusok főként az új kormány megalakítása körüli ügyekkel foglalkoznak, egyelőre nem sikerült érvényt szerezni javaslataiknak.



Emiatt továbbra sincs döntés a tel-avivi Ben Gurion reptéren a különleges rendszabályok bevezetéséről a vírus indiai változatának kiszűrésére, noha erről a változatról egyelőre nem tudják, hogy milyen fokú védelmet nyújt vele szemben a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinája, amelyet Izraelben szinte kizárólagosan alkalmaznak.



Levy beszámolt róla, hogy terveik szerint május végén, június elején megkezdik a 12-16 éves gyermekek oltását is, mert reményeik szerint addigra az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hivatala (FDA), majd ennek nyomán várhatóan az izraeli hatóságok engedélyezik a Pfizer-vakcina használatát ezen korosztály számára is. Beoltásuk után a gyógyultak mintegy egymilliós számával együtt Izrael elérheti a közösségi immunitáshoz szükséges védettségi százalékot.

A minisztérium adatai továbbra is igen kedvezőek, az izraeli lakosság magas fokú átoltottsága nyomán továbbra is fokozatosan visszaszorulóban van a koronavírus-járvány az országban.



Szerdán mindössze száz új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak 36 786 teszt alapján, vagyis a teszteknek csak 0,3 százaléka volt pozitív. Csütörtökön az egészségügyi minisztérium már nem tartott nyilván kiemelren fertőzött települést, két helyet közepesen fertőzöttnek nyilvánítottak, és csak 5 helyet soroltak a kevéssé fertőzött kategóriába. A fennmaradó 273 falu és város minősítése szerint egyáltalán nem vagy elhanyagolható mértékben élnek ott koronavírus-fertőzöttek.



Szerdán senki sem hunyt el koronavírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeiben, és már csak 185 beteget ápolnak kórházakban. Jelenleg 118 súlyos esetet tartanak nyilván, és 65-en szorulnak gépi lélegeztetésre.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából 5 399 050 embert legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával, ez az ország lakosságának 58,06 százalékát jelenti.



A harmadik járványhullám mostani, leszálló szakaszában 1570 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a pandémia megjelenése óta 838 372 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6361-en haltak meg.