Koronavírus-járvány

Nem kapnak utazási könnyítést a keleti vakcinákkal beoltottak?

Az Európai Parlament nagy többsége szerint csak az uniós gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltottaknak jár automatikusan az utazási könnyítés. A magyar képviselők ezzel nem értettek egyet.



540 szavazattal, 119 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett megszavazta az Európai Parlament saját tárgyalási álláspontját a digitális zöldigazolvány kapcsán. Így már megkezdődhetnek az intézményközi tárgyalások az Európai Bizottság és az Európai Tanács küldötteivel annak érdekében, hogy júniusban, a turisztikai szezonra működőképes legyen a rendszer.



Az EUrológus szerint az EP álláspontja szerint célszerűbb lenne Covid–19-igazolványnak nevezni a dokumentumot, amelynek – az eredeti bizottsági javaslattal összhangban – tanúsítania kellene, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy hogy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, illetve már átesett koronavírus-fertőzésen.



Maga a dokumentum a Parlament szerint nem tekinthető útiokmánynak. Lényege abban áll, hogy az igazolványok birtokosainak ne kelljen további kötelező utazási korlátozásokra, például karanténra, önkéntes karanténra vagy tesztelésre számítaniuk, javasolta a Parlament. A képviselők hangsúlyozták, hogy a tagállamoknak a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetésének elkerülése céljából és gazdasági okokból „egyetemes, hozzáférhető, időben történő és ingyenes tesztelési lehetőségeket" kellene biztosítaniuk.



A parlamenti állásfoglalás azonban rögzíti, hogy a tagállamok általi kölcsönös elismerésnek kötelezően csak az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyott vakcinákra kellene kiterjednie. Ezen túlmenően minden tagállam maga döntheti el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogad-e, amely legalább az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel. Jelenleg sem a kínai Sinopharm, sem az orosz Szputnyik nem rendelkezik ezzel az engedéllyel, de a Sinopharm napokon belül megkaphatja. Ugyanakkor ez még mindig csak arra lenne elég, hogy a tagállamok mérlegeljék az elfogadását.

A magyar EP-képviselők közül a jobbikos Gyöngyösi Márton és a szocialista Ujhelyi István támogatta az előterjesztés végső változatát. Ujhelyi ugyanakkor közleményében jelezte, hogy “Mindegyik olyan módosító-indítványt megszavaztam, amely lehetővé tette volna, hogy a pusztán tagállami hatóságok által engedélyezett oltóanyagok is automatikusan elfogadottak legyenek az igazolványban; ezek végül nem kaptak többséget.” Ezt követően a végső állásfoglalást támogatta a turisztikai szakma érdekében. “Továbbra is fenntartom, hogy egyetlen módon lehetne megnyugtatóan rendezni ezt a helyzetet: ha az orosz és a kínai oltóanyaggyártók vállalnák az EMA soron kívüli vizsgálatát és engedélyeztetési folyamatát” – jelezte a politikus.



A Momentum, a Fidesz, illetve a KDNP képviselői nemmel szavaztak. A momentumos és a fideszes álláspontot tegnap már a vitáról szóló összefoglalónkban bemutattuk. A DK-sok tartózkodtak, nevükben Rónai Sándor a következőket írta: “Most tisztán látszik, hogy Orbánék dacból, érdekből, ocsmány módon több százezer magyart vertek át, hitegették őket, hogy a portyázóik által összehordott keleti vakcinák pontosan ugyanannyit érnek az Unióban, mint az EU-s hatóság által engedélyezettek. Épp ezért, bármennyire is jogos lenne, mi, a DK EP-képviselői tartózkodni fogunk, amikor az európai oltási igazolványról szavazunk.”