Koronavírus-járvány

Franciaországban június után nem hosszabbítják meg a vészhelyzetet

A francia kormány a szerdai ülésén megvitatta a június 2-án véget érő egészségügyi rendkívüli állapot kivezetését előíró törvénytervezetet - közölte a kormányülést követően Jean Castex miniszterelnök.



A koronavírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzet meghosszabbítását nem kéri a kormány a parlamenttől, hanem egy olyan szöveget terjeszt be, amely alapján október 31-ig még lehetőség marad az emberek mozgásának, valamint az üzletek, az éttermek vagy a kulturális intézmények nyitva tartásának korlátozására, amennyiben a járványhelyzet azt megköveteli.



Az éjszakai kijárási tilalom, amely jelenleg este 7 órától reggel 6 óráig van érvényben, azonban automatikusan véget ér június elején.



A kormány által 2020. március 23-án kihirdetett rendkívüli állapotot a parlament először egyszer hosszabbította meg július 10-ig, majd a kormány október 17-én ismét kihirdette, a parlament pedig a kormány kérésére először 2021. február 16-ig, majd június 1-ig meghosszabbította.



A június 2. és október 31. között "átmeneti rendszert" előíró törvénytervezet parlamenti források szerint május 10-én kerülhet a nemzetgyűlés elé.



Az öt hónapos időszakban a miniszterelnök rendeletileg hozhat korlátozó intézkedéseket "a közegészségügy érdekében és kizárólag a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány (Covid-19) terjedésének megakadályozására".



A szövegben az is szerepel, hogy a kormányfő október 31-ig egy vagy több, területileg körülhatárolt körzetben, maximum két hónapos időtartamra kihirdethet rendkívüli állapotot, de az a lakosság kevesebb mint 10 százalékára vonatkozhat csak. A miniszterelnök kötelező tesztelést, illetve igazolások bemutatását is elrendelheti az országhatárokon.



A javaslat szerint az átmeneti időszakban a korlátozásokat "szigorúan az egészségügyi kockázatok mértékének megfelelően lehet csak elrendelni", és "haladéktalanuk véget kell azoknak vetni, amikor már nem szükségesek".



Jean Castex a sajtótájékoztatón jelezte, hogy Emmanuel Macron államfő pénteken ismerteti a korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának menetrendjét.



Hétfőn a kisiskolások már visszatérhettek az iskolapadokba, a javuló, de továbbra is magas járványmutatók miatt a kormány azonban eddig nagyon óvatosan nyilatkozott a korlátozások enyhítését illetően.



"Nagyon finoman fogjuk csinálni, hogy elkerüljük, hogy megint berobbanjon (a járvány)" - mondta Emmanuel Macron hétfőn egy iskolai látogatáson.



Jövő hétfőtől már a felsőbb osztályokba járók és a gimnazisták is személyes jelenléttel folytathatják az oktatást, és megszűnik az a korlátozás is, amely alapján a franciák csak a lakóhelyük tíz kilométeres körzetében mozoghatnak szabadon.

A kormány korábban annyit ígért, hogy a vendéglátóhelyek teraszai és a múzeumok, valamint a nem csak alapellátást biztosító üzletek május közepén nyithatnak meg.



"A járványhelyzet szabályos ritmusban javul: a napi esetszám a harmadik hullám tetőzésének heti 38 ezres átlagáról 26 ezerre esett vissza az elmúlt hét napban" - mondta a kormányfő.



Jean Castex azt is jelezte, hogy szerda estig a 60 évesnél idősebbek 60 százaléka be lesz oltva legalább egy dózissal.



Kedden egyébként beadták Franciaországban a 20 milliomodik vakcinadagot, a felnőtt lakosság 27 százaléka kapta meg az első vakcinadózist, míg 11 százalék mindkét adagot.



A kórházi kezelést igénylő fertőzöttek száma lassan csökken, de a 30 ezer ellátott még mindig duplája annak, mint amelyet az előző járványhullámok miatti lezárások enyhítésekor jelentettek. Az intenzív osztályokon pedig két hete 6 ezren stagnál a súlyos betegek száma.



A járvány kezdete óta több mint 103 ezren vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19).