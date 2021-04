Koronavírus-járvány

WHO: legalább 17 országban van jelen az indiai variáns

Legalább 17 országban van jelen a koronavírus indiai variánsa, amely vélhetően felelős az Indiában kialakult egészségügyi válságért - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A hivatalosan B.1.617 jelű vírusvariánst - amely arról kapta hétköznapi nevét, hogy Indiában találkoztak vele először - összesen több mint 1200 DNS-szálban mutatták ki a szóban forgó országokban.



A legtöbb ilyen DNS-kódsort Indiából, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból és Szingapúrból töltötték fel az influenzavírusok DNS-adatait gyűjtő GISAID globális adatbázisba, de például Görögországból, Svájcból, Belgiumból és Olaszországból is - írta a WHO heti jelentésében.



A világszervezet modellkészítései alapján a B.1.617 gyorsabban terjed, mint az Indiában megtalálható többi vírusvariáns, ami arra utal, hogy nagyobb a fertőzőképessége. Míg a WHO korábban csupán "érdekes variánsnak" nevezte az indiait, most már "aggasztónak", ami arra utalhat, hogy veszélyesebb (fertőzőképesebb, halálosabb, a vakcináknak jobban ellenálló).



A variánssal kapcsolatban azonban még van több megválaszolatlan kérdés. A járvány indiai felgyorsulása mögött nemcsak ennek a változatnak a megjelenése állhat, hanem a járványügyi intézkedések be nem tartása, például a tömegrendezvények engedélyezése - jegyezte meg a világszervezet.