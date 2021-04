Koronavírus-járvány

Könnyítéseket kapnak a beoltottak és a gyógyultak Németországban

Lazítják az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítását szolgáló korlátozásokat Németországban a vírus által okozott betegség (Covid-19) elleni teljes védőoltással rendelkezők és a fertőzésen átesett emberek esetében - jelentette be Angela Merkel kancellár hétfőn Berlinben.



A kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy a beoltottak az utolsó adag oltás utáni 15. naptól, valamint a fertőzésen a megelőző hat hónapban átesett emberek és a fertőzésen korábban átesett, de egy adag oltással már legalább két hete rendelkező emberek szabadon felkereshetik az aktuális járványügyi szabályok alapján működő üzleteket, vendéglátóhelyeket, sport, kulturális vagy egyéb intézményeket, amelyeket mindenki más csak a - hetente egyszer ingyenes - antigén gyorsteszt elvégzése után, friss negatív lelet felmutatásával látogathat.



További könnyítés a beoltottaknak és gyógyultaknak, hogy külföldi útról hazatérve nem kell negatív tesztet felmutatni vagy karanténba vonulni, kivéve, ha a SARS-CoV-2 valamely fokozottan veszélyes új változata által sújtott területen jártak.



Angela Merkel ismertette, hogy a tervek szerint a második negyedévben 80 millió adag oltás érkezik az országba, köztük 50 millió a Pfizer/BioNTech-féle vakcinából. Ebből a készítményből igen megbízhatóan érkeznek a szállítmányok, ezért azzal lehet számolni, hogy legkésőbb júniusban befejezik a kiemelt csoportok beoltását az első adaggal és visszavonják az oltási kampányt szabályozó elsőbbségi sorrendet.



Így legkésőbb júniusban mindenki előtt megnyílik a védőoltás megszerzésének lehetősége - mondta Angela Merkel, kiemelve: ez nem azt jelenti, hogy rögtön mindenkit be is oltanak, hanem azt, hogy bárki jelentkezhet oltási időpontért.



Aláhúzta, hogy viszonylag kevesen rendelkeznek teljes oltással, és "nem lesz egyszerű" a közösségi immunitáshoz szükséges átoltottságig tartó átmeneti időszak. Az oltási kampány ugyan gyorsul, de még akkor is a fenyegetheti a túlterhelődés veszélye az egészségügyi ellátórendszert, ha elérik az 50 százalékos átoltottságot.



Mint mondta, hetekig tart még az "erőfeszítések" - a napokban bevezetett úgynevezett vészfékrendszerrel járó szigorú szabályok, köztük éjszakai kijárási korlátozások - időszaka, és egyelőre nem tudni, hogy mennyire lesz szabad az élet a nyári szabadságolások idején.



Rámutatott, hogy tavaly nyáron, amikor több hónap kényszerszünet után megnyithattak a szállodák, 2 és 5 között volt az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság - az előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma -, amely a legutóbbi adatok szerint 165 körül van.



Az oltási kampány ugyan javít a helyzeten, így nem kell feltétlenül a tavalyi szintre szorítani a - legfontosabb járványügyi mutatóként számon tartott - hétnapi fertőzésgyakoriságot, de az biztos, hogy "ma még azt sem lehet megmondani, hogy mikor mérlegelhetjük a szállodák újranyitását".

Németországban egyelőre a Pfizer/BioNTech-, az AstraZeneca- és a Moderna-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást. A szövetségi kormány legutóbbi adatai szerint vasárnapig a lakosság 7,2 százaléka - 5 960 243 ember - kapta meg mindkét adagot valamelyikből. Legalább egy adagot a lakosság 23,4 százaléka, 19 486 698 ember kapott.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten 169,30-on áll, emelkedett az egy héttel korábbi 165,30-hoz képest.



Az intézet kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 11 907 fertőződést szűrtek ki tesztekkel, ez minimális növekedés az egy héttel korábbi 11 437-hez képest. Az új esetekkel együtt 3 299 325 ember szervezetében mutatták ki a vírust.



A SARS-Cov-2 által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 60-ra csökkent az egy héttel korábbi 92-ről. Az új halálesetekkel 81 624-re emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.