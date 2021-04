Koronavírus-járvány

Franciaországban nyálteszttel szűrik a kisiskolásokat, a tanárokat hetente kétszer szűrik

A 11 évnél fiatalabb tanulók térhettek vissza hétfőn az iskolapadokba, a felsőbb osztályokba járóknak és a gimnazistáknak még egy hétig digitális úton folytatódik az oktatás. 2021.04.26 20:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újrakezdődött Franciaországban hétfőn a kisiskolások számára a tantermi oktatás a koronavírus-járvány miatt a korábbiaknál szigorúbb egészségbiztonsági előírások mellett, a tanulókat nyálteszttel szűrik, az oktatásban dolgozók számára hetente kétszer kötelező az önteszt, amelyet az oktatási minisztérium finanszíroz.



Az egy hétig tartó távoktatás, majd a kéthetes tavaszi szünet után a 11 évnél fiatalabb tanulók térhettek vissza hétfőn az iskolapadokba, a felsőbb osztályokba járóknak és a gimnazistáknak még egy hétig digitális úton folytatódik az oktatás, mielőtt május 3-án ők is visszatérhetnek az oktatási intézményekbe.



"Lényeges, hogy a gyerekek visszatérjenek az iskolába" - mondta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter még vasárnap este az LCI hírtelevízióban, kiemelve, hogy az oktatási intézményekben a tanulók jobban betartják az egészségbiztonsági előírásokat, mint máshol.



A tárcavezető hétfő reggel Emmanuel Macron államfővel a Párizshoz közeli Melun egyik általános iskolájában kezdte a napot, ahol személyesen üdvözölték a visszatérő kisiskolásokat.



A kormány által megszigorított előírásoknak megfelelően amint egy tanulónak pozitívnak bizonyul a koronavírus-tesztje, az osztályban azonnal felfüggesztik a személyes jelenléttel folyó oktatást. A miniszter elismerte, hogy várhatóan "nem elhanyagolható számú osztálybezárás lesz", ugyanakkor úgy vélte, hogy "jobb, ha az osztályok egy kis részét be kell zárni, mint az, ha minden iskola zárva tart".



A tárca ígérete szerint a kisiskolások és óvodások folyamatos szűrését megerősítik. Az óvodák és az általános iskolák között hetente 400 ezer nyáltesztet osztanak szét, ami kevésbé kellemetlen a gyerekek számára, mint a PCR-teszt, és amelynek eredménye 24 óra alatt van meg. Május közepétől 600 ezerre emelkedik a nyáltesztek száma az iskolákban.



A 15 évesnél idősebb tanulók számára a kormány 64 millió öntesztet rendelt, ebből részesülnek a tanárok és a többi iskolai dolgozó is. Az oktatásban dolgozó felnőtteknek hetente kétszer kell elvégezni ezt a fajta gyorstesztet, amelynek az eredménye negyedóra alatt megvan. Május 10-től a gimnazistáknak is hetente legalább egyszer részt kell venniük a szűrésen.



A járványügyi szakemberek egy jelentős része és egyes pedagógus szakszervezetek bírálatainak ellenére a kormány a járvány kezdete óta azon az állásponton van, hogy az iskolákat mindenképpen nyitva kell tartani a tanulók leszakadásának elkerülésére.



Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) szerint Franciaország az egyik olyan ország, ahol a járvány kezdete óta a legkevesebb ideig, tíz hétig voltak csak zárva az iskolák. Francia szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy az iskolai egyenlőtlenségek a 2020 március és május közötti első országos lezárás idején, amikor is az iskolák zárva tartottak, jelentősen nőttek.

Jóllehet a járvány a múlt héten elkezdett visszahúzódni, a reprodukciós ráta már csak 0,8, a napi esetszám és a kórházban ápoltak száma is lassú csökkenésnek indult, az intenzív osztályon ápolt súlyos betegek száma több mint egy hete 6 ezer körül stagnál. A járvány kezdete óta több mint 103 ezren vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19).