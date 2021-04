Koronavírus-járvány

Von der Leyen: csak az oltás biztosíthat kiutat a járványból

Csak az oltóanyag segít a betegség legyőzésében, csak a beoltás biztosíthat kiutat a koronavírus okozta világjárványból - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai immunizációs hét alkalmából közzétett Twitter-üzenetében hétfőn.



Ursula von der Leyen kiemelte: a gyorsuló uniós oltóanyaggyártás elegendő vakcina rendelkezésre állását teszi lehetővé az EU azon célja megvalósítására, hogy az európai felnőtt lakosság legalább 70 százalékát július közepéig beoltsák.



Ez idáig 129 millió embert oltottak be az Európai Unióban - tette hozzá.



Az Európai Bizottság közleményében arról tájékoztatott, hogy a gyógyszergyártóknak az unió területén található 53 gyártóüzeme képes arra, hogy az év végére akár 3 milliárd adag, koronavírus elleni oltóanyagot készítsen az európaiak beoltásárra. Azt is közölték, hogy a koronavírus elleni oltóanyagellátás felgyorsult, decemberben 5 millió adag vakcina került a tagállamokba, januárban 14 millió adag, februárban 28 millió adag, márciusban pedig további 60 millió adag oltóanyag állt az európaiak rendelkezésére. Hozzátették, az Európai Unió ez idáig mintegy 2,6 milliárd adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzésére kötött szerződést, illetve hamarosan újabb szerződést köt a Pfizer/BioNTech vállalatokkal 1,8 milliárd adag oltóanyag beszerzéséről.



Sztella Kiriákidisz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa közleményében kiemelte: a beoltottság nem csak az érintettet védi, hanem környezete minden tagját. A koronavírussal szembeni beoltottság segíti az általános immunitás kialakulását, előkészítve az utat a gazdaság helyreállítására, a jólét biztosítására, valamint a visszatérést a szokásos életbe.



Az Európai Unió felszólít mindenkit, hogy körültekintően válaszon az egészségügyet érintő információforrások között, illetve minden szükséges védőoltást, köztük a koronavírus elleni oltást is lehetőségéhez képest időben szerezzen meg saját maga és szerettei egészségének megóvására - közölte.



Erik Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője a brüsszeli testület szokásos sajtótájékoztatóján megerősítette Ursula von der Leyen bejelentését, amely szerint az Európai Unió valamennyi tagállama "feltétel nélkül" fogadja majd az Egyesült Államok azon állampolgárait, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által alkalmazásra ajánlott oltóanyagokkal vannak beoltva.



Ursula von der Leyen a The New York Times amerikai napilap vasárnapi számában közzétett nyilatkozatában közölte: Amerikában az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség által ajánlott oltásokat használják, ami lehetővé teszi az amerikaiak számára az Európai Unióba való beutazást és a szabad mozgást az unión belül.

Erik Mamer emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt is említette, hogy az amerikaiak beutazásának engedélyezése az Atlanti-óceán mindként partján fennálló járványügyi helyzet alakulásának függvénye. Az uniós bizottság elnöke nem határozott meg határidőt erre vonatkozóan - mondta. Azt is közölte, hogy az uniós oltási portfólióban nem szereplő vakcinákkal kapcsolatban a tagállamok döntésén múlik, hogy elfogadják-e vagy sem az EMA által nem jóváhagyott oltásokat.



Adalbert Jahnz, az uniós bizottság illetékes szóvivője kérdésre válaszolva közölte: a brüsszeli testület tárgyalásokat kezdett az illetékes amerikai hatóságokkal a beutazást biztosító oltási igazolványok kölcsönös elismerésére.