Koronavírus-járvány

Idén is elmarad a világhírű pamplonai bikafuttatás a járvány miatt

Pamplona városában idén is elmarad a hagyományos bikafuttatás, amelyet minden évben a város védőszentjének, San Fermínnek a tiszteletére rendezett ünnepségsorozat részeként tartanak meg - jelentette be Enrique Maya polgármester hétfőn sajtótájékoztatón.



"Sosem gondoltam, hogy ez megtörténhet" - fogalmazott a városvezető arról, hogy két egymást követő évben is le kell mondani a több évszázados tradícióval bíró eseményt.



Szavai szerint a koronavírus-járvány miatt "kényszerült" e nehéz döntés meghozatalára. "Az egészség az első" - hangsúlyozta, és ígéretet tett arra, hogy 2022-ben "háromszoros" lelkesedéssel fogják megtartani a rendezvényt.



Enrique Maya elmondta: az országban jelenleg épp a navarrai tartományban a legmagasabb a fertőzöttek aránya, százezer emberből átlagosan 432-en koronavírusosak, míg az országos átlag 235. Az átoltottság július elejére, az ünnepségek szokásos idejére várhatóan 40 százalék körül lesz, vagyis nem éri el a nyájimmunitáshoz szükséges 70 százalékot.



A polgármester beszámolt arról is, hogy az ünnepségekre szánt 2,4 millió eurós költségvetésből 1,3 millió eurót más kulturális és szabadidős programok biztonságos megrendezésére csoportosítanak át.



A bejelentés nem érte váratlanul a közvéleményt, jó ideje lehetett hallani arról helyi politikusoktól, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben lehetetlen lenne a megszokott módon megtartani a rendezvényt.



A nyár közepi San Fermín-ünnepségek ugyanis több mint egy héten át éjjel-nappal tartó mulatozást jelentenek. Erre az időszakra az utcák, terek is szinte egyetlen nagy vendéglátóhellyé alakulnak és megtelnek emberekkel. Az ünnep csúcsa minden reggel a bikafuttatás több ezer indulóval és hatalmas közönséggel, amely a kordonok mögül vagy az erkélyekről szurkol.



Az eseményre legutóbb 2019-ben 521 ezer turista érkezett a 200 ezer lakosú Pamplonába, 44 százalékuk külföldről.