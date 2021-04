Körözést adtak ki egy nő ellen, mert 21 éve nem vitt vissza egy videókazettát a tékába

Megdöbbentő dologgal szembesült egy texasi nő, Caron McBride a jogosítványa megújitásakor. Mint kiderült, a nő ellen körözést adtak ki, mivel 21 éve nem vitt vissza egy videókazettát a tékába. A nő azt állítja, már nem is emlékezett rá, hogy 1999-ben kikölcsönözte a filmet, ám ettől még nem úszhatja meg a felelősségrevonást.



A Movie Place nevű videótéka persze már réges régen bezárt, ám a körözést nem vonták vissza. A nő egyébként a Sabrina, a tiniboszorkány 1996-os, egész estés amerikai-kanadai tévés verziója miatt került bajba.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1