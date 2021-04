Koronavírus-járvány

Ukrajnában már több mint 42 ezren haltak bele a betegségbe

Ukrajnában szombatra tovább mérséklődött valamelyest a koronavírus-fertőzés terjedése, mintegy 12 700, a megelőző napinál több mint másfél ezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel, viszont megint csaknem négyszázan haltak meg, így velük együtt a járvány tavaly tavaszi kezdete óta elhunytak száma meghaladta a 42 ezret.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 12 711 új esettel 2 017 341-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 392-vel 42 092-ra. A halálos áldozatok száma csütörtökre lépte át a 41 ezret, hétfőre a negyvenezrest, a harmincezret pedig egy hónapja, március 22-én haladta meg. Eddig 1 565 954-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 13 700-an, így az aktív betegek száma több mint 1300-zal, 409 295-re csökkent.



Kórházba most kevesebb, 3508 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napon 3728, korábban négyezer körüli, illetve afölötti volt.



A legtöbb új beteget, 1268-at a megelőző naphoz hasonlóan megint az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombaton a Facebookon közölte, hogy eddig 522 383-an kapták meg Ukrajnában a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, másodikat öten. Előző nap 14 339 embert oltottak be az országban.



Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint most már háromféle oltóanyaggal oltanak: Covishielddel, a kínai Sinovac vállalat által gyártott Coronavackal és a Pfizer/BioNTech Comirnaty néven forgalomba hozott vakcinájával. Eddig valamivel több mint félmillióan kapták meg Ukrajnában az első oltást, még csak öten a másodikat is.