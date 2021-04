Koronavírus-járvány

Meghaladta a 45 milliót a beadott oltásdózisok száma Nagy-Britanniában

Meghaladta a 45 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium péntek esti ismertetése szerint eddig 33 388 637-en kapták meg az első adagot a Nagy-Britanniában forgalmazott három oltóanyag - a Pfizer/BioNTech, az Oxford/AstraZeneca vagy a Moderna - valamelyikéből.



Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 63 százaléka már részesült az első oltási dózisban.



A szaktárca pénteki tájékoztatása szerint a második oltási dózist eddig 11 623 671 embernek adták be, így az első és a második beadott oltási adagok száma együtt 45 012 308.



Mindez azt is jelenti, hogy alig több mint három hét alatt tízmillió adag oltást adtak be Nagy-Britanniában. Az egészségügyi minisztérium ugyanis március 31-én számolt be arról, hogy átlépte a 35 milliót a beadott első és második dózisok együttes száma.



A brit egészségügyi hatóságok jelenleg arra összpontosítanak, hogy minél több dózis álljon rendelkezésre a második oltási adagok beadására azok számára, akiknek esetében a brit kormány által a két oltási dózis beadása közötti időszakra maximálisan engedélyezett 12 hét letelik.



Ennek alapján a mostani időszakban már jóval meghaladja a naponta beadott második dózisok száma az első adagokét.



A brit egészségügyi minisztérium péntek esti beszámolója szerint az utóbbi egy napban 130 986 első és 431 070 második dózist adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásokból.



A múlt hónapban volt olyan időszak, amikor jelentősen meghaladta a 700 ezret a naponta beadott első oltási adagok száma; az eddigi napi rekord a március 20-án beadott 752 308 első dózis.



A brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja az április 15-e kitűzött határidő előtt két nappal megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját, és a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) Angliában megkezdte a 45-49 év közötti korosztály oltását.



A brit kormány következő célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - részesüljön a koronavírus elleni oltás első adagjában.



Brit kutatók ugyancsak pénteken ismertetett vizsgálati eredményei szerint a nagy-britanniai oltási kampányban használt két fő vakcina, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, illetve a Pfizer és BioNTech közös fejlesztésű oltóanyaga már egyetlen adag beadása után is jelentősen csökkenti a fertőződés és a megbetegedés esélyét.



A brit statisztikai hivatal (ONS) és az Oxfordi Egyetem által 372 ezer ember bevonásával elvégzett felmérés a BBC ismertetése szerint azt mutatta ki, hogy a Oxford-AstraZeneca- és a Pfizer-BioNTech-vakcinák első adagjával december és április eleje között beoltottak esetében átlagosan 65 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőződés esélye.

Az átlagon belül a Covid-19 betegség tüneteinek kialakulásával járó koronavírus-fertőződés kockázata 74 százalékkal, a tünetmentesen lezajló fertőződéseké 57 százalékkal mérséklődött három héttel az első oltási dózisok beadása után.