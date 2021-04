Koronavírus-járvány

Olaszországban egyedül Szardínia szigete marad "vörös zóna"

Szardínia lezárt térség marad, miközben Olaszország nagy részén enyhülnek a járványkorlátozások. Péntek esti adatok szerint a lakosság átoltottsága elérte a húsz százalékot. 2021.04.23 19:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőtől egyedül Szardínia marad kiemelten veszélyes járványfokozatban, vagyis legalább további egy hétig még vörös zónának számít, ahol napközben is kijárási tilalom van érvényben.



Az 1,6 millió lakost számláló szigeten március elsejétől majdnem teljesen feloldották a korlátozásokat, de az így megugrott járványadatok miatt néhány hét alatt ismét lezárták Szardínia egész területét.



Olaszország többi régiója alacsony járványzónába, úgynevezett sárga fokozatba kerül, kivételt az északi Valle d'Aosta és a déli Puglia képvisel. Ezek tartományok narancssárga, vagyis közepesen veszélyes térségek maradnak.



Április 26-tól az olasz csizmán oldják a korlátozásokat, ami elsősorban a szabadtéri vendéglátás újraindítását jelenti, vagyis a bárok, éttermek teraszainak megnyitását. Újraindul a tantermi oktatás is: az általános iskolások visszatérnek az iskolákba, a 14 év feletti diákok legalább fele személyesen vehet részt a tanórákon. Több mint nyolcmillió tanuló tér vissza az iskolaépületekbe.



A fennmaradó korlátozások között szerepel az éjszakai kijárási tilalom este tíz órától reggel ötig.



A lakosság 19,9 százaléka részesült már védőoltásban. Első adagot 11,9 millióan kaptak, további 4,9 millió olaszt pedig már beoltottak másodszor is. A nyolcvan év felettiek valamivel több 51 százalékát sikerült beoltani legalább egy dózissal, a hetveneseknek pedig a 36 százaléka kapott már védőoltást.



Mario Draghi miniszterelnök korábban az idősek beoltásától tette függővé az ország újranyitását.



A hétfőtől kevésbé veszélyesnek számító északi Lombardia tartományban az új típusú koronavírus okozta Covid-19-ben szenvedő betegeknek fenntartott, intenzív osztályon lévő ágyak 46 százaléka továbbra is foglalt. További tizenegy tartományban a kritikus küszöbnek számító harminc százalék felett van az intenzív osztályok kihasználtsága.



Pénteken közel 300 ezer teszten majdnem 15 ezer új beteget szűrtek, a halottak száma 342 volt. Tavaly február óta 3,8 millió beteget azonosítottak, a halottak száma meghaladta a 118 ezret olasz földön.