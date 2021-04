Terrorizmus

Terrorszervezetnek nyilvánított a brit kormány egy amerikai újnáci csoportot

Terrorszervezetnek nyilvánított és törvényen kívül helyezett pénteken a brit kormány egy amerikai újnáci csoportot.



A brit belügyminisztérium bejelentése szerint az Atomwaffen Division nevű szerveződés ezentúl betiltott terrorcsoportnak számít az Egyesült Királyságban, miután a kormány erre irányuló rendelkezése a hét elején a parlament elé került és pénteken érvénybe lépett.



Az intézkedés vonatkozik a National Socialist Order nevű csoportosulásra is, amely a brit kormány szerint az Atomwaffen Division más néven létrejött utódszervezete.



Az Atomwaffen Division német-angol szóösszetétel jelentése atomfegyveres hadosztály, a National Socialist Order jelentése nemzetiszocialista rend.



A brit belügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a szerveződés törvényen kívül helyezése és terrorszervezetté nyilvánítása azt jelenti, hogy a csoport tagjai - és azok is, akik másokat a szerveződés támogatására biztatnak - tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók.



Priti Patel brit belügyminiszter az alsóháznak küldött, a csoport törvényen kívül helyezését kezdeményező hétfői átiratában közölte, hogy az új terrorizmusellenes törvény alapján az ilyen szerveződésekben viselt tagság legmagasabb büntetési tétele hamarosan 14 évre emelkedik.



A pénteken érvénybe lépett rendelkezés indoklásában a belügyi tárca leszögezi: az Atomwaffen Division a fehérek felsőbbrendűségét hirdeti, olyan irományokat magasztal, amelyek fehér etnikai alapú fasiszta államalakulat létrehozását szorgalmazzák erőszakcselekmények révén, és ennek elérése végett a modern társadalom összedöntését célzó "faji háborút" hirdetnek.



Az Atomwaffen Division a brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint tavaly márciusban azt jelentette be, hogy feloszlatta magát, júliusban viszont megalakult a National Socialist Order nevű szerveződés.



A brit kormány megítélése szerint azonban ugyanaz a csoport tevékenykedik tovább más névvel, és ugyanazt a torz ideológiát hirdeti, amelyet az Atomwaffen Division név alatt is terjesztett - áll a minisztérium ismertetésében.



A brit belügyminisztérium szerint az Atomwaffen Division más, hozzá laza szálakkal kötődő külföldi szervezetek létrejöttét is ösztönözte.



Ezek közé tartozott a Feuerkrieg Division, amelyet a brit kormány tavaly júliusban szintén terrorszervezetnek nyilvánított és törvényen kívül helyezett.



Priti Patel a londoni alsóháznak küldött hétfői beterjesztésében közölte: az ehhez hasonló elvetemült, fehér felsőbbrendűséget hirdető szerveződések létének célja az, hogy gyűlöletet terjesszenek, megosztottságot szítsanak és erőszak alkalmazásával szerezzenek érvényt beteg ideológiájuknak.