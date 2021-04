Oroszország

Több szakorvos is megvizsgálta Navalnijt

Az orosz ellenzéki politikus március 31. óta éhségsztrájkot folytat a börtönben, mert kifogásolta, hogy nem engednek be hozzá olyan orvosokat, akikben megbízik, és álláspontja szerint nem részesül megfelelő orvosi ellátásban.

Kivizsgálták Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikust egy vlagyimiri polgári kórházban - közölte csütörtökön a Twitteren Leonyid Volkov, az úgynevezett regionális Navalnij-törzsek hálózatát koordináló aktivista.



Volkov szerint Navalnijt több szakorvos is megvizsgálta még kedden. Más forrásból tudható, hogy idegsebész, nefrológus (veseszakértő) és neurológus is látta.



A kórházi vizsgálat engedélyezését Volkov azzal hozta összefüggésbe, hogy Navalnij követői vasárnap országos tiltakozást hirdettek meg szerdára. Közölte, hogy a vizsgálat eredményét csütörtökön az elítélt ügyvédjeinek közvetítésével kiadták a politikus kezelőorvosainak.



Orvosai a leletek mérlegelése után a Mediazona ellenzéki portálon közzétett közös felhívásban arra kérték Navalnijt, hogy fogadja el a kompromisszumot, és haladéktalanul fejezze be az éhségsztrájkot, amely károsíthatja az egészségét, és a halálát is okozhatja. A közleményt Jaroszlav Asihmin általános orvos, Alekszej Erlih aneszteziológus, Vszevolod Surhraj idegsebész, Andrej Plotnyikov neurológus és Anasztaszija Vasziljeva szemész, az Orvosok Szövetsége szakszervezet vezetője írta alá.



A szakemberek szerint maga az a tény, hogy polgári orvosokat engedtek Navalnijhoz, akik "objektív vizsgálatokat" végezhettek és konzíliumot tarthattak, elegendő ok az éhezés beszüntetésére. Az orvosok továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy független szakemberekként megvizsgálhassák az ellenzéki őrizetest, akit szerintük egy moszkvai többfunkciós kórházba kellene átszállítani.



A szabadon bocsátása érdekében szerdán a hatósági tilalom ellenére megtartott tüntetéseken az OVD-Info civil szervezet szerint az ország 97 városában 1916 embert vettek őrizetbe. A belügyminisztérium szerint a moszkvai megmozduláson mintegy hatezren, a szentpétervárin négy és fél ezren, további 29 városban pedig 14,5 ezren vettek részt. A szervezők ezzel szemben azt állították, hogy az orosz fővárosban 60 ezren gyűltek össze.



Alekszej Venegyiktov, az Eho Moszkvi rádió főszerkesztője "független forrásokra hivatkozva azt mondta, hogy Moszkvában 10-15 ezren, Szentpéterváron 7-9 ezren vonultak az utcára. Helyszíni beszámolók szerint a rendőrség a legtöbb helyszínen az eddig látottnál rugalmasabban kezelte a helyzetet, és a legkeményebben Oroszország "északi fővárosában" lépett fel, ahol sokkolók és fizikai erőszak alkalmazásával 823 embert állított elő.



Korábban az ellenzéki politikus szimpatizánsai január 23-án, 31-én és február 2-án tartottak tiltakozást Oroszország több városában. Az OVD-Info szerint ezeknek több mint 11 ezer részvevőjét vették őrizetbe a hatóságok.

Alekszej Navalnijt a moszkvai repülőtéren vették őrizetbe január 17-én, amikor hazatért németországi gyógykezeléséről, miután több nyugati laboratórium szakvéleménye szerint augusztusban Oroszországban megmérgezték.



Február 2-án egy moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a rá az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Az ítélet értelmében Navalnijnak a korábban házi őrizetben eltöltött idő figyelembevételével a kirótt három és fél évből valamivel több mint két és fél évet kell letöltenie.