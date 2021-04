Koronavírus-járvány

Hollandiában egy nap alatt rekordnak számító, több mint kilencezer új fertőzöttet regisztráltak

A járványügyi mutatók újra meredeken emelkednek Hollandiában, a szerdai nyolcezret is meghaladó új koronavírus-fertőzéses eseteket követően az elmúlt 24 óra alatt több mint kilencezer fertőzöttet regisztráltak az országban - közölte az illetékes holland közegészségügyi intézet csütörtökön.



A holland hatóság beszámolója szerint a regisztrált új fertőzöttek száma közel 1130 esettel haladta meg az előző napi adatokat csütörtökön 9648 volt, ez közel két hete folytatódóan emelkedő tendenciáról árulkodik. A szerdai adat 13 százalékkal magasabb az egy hete feljegyzett számoknál.



A kórházakban koronavírussal kezeltek száma az előző naphoz képest szintén emelkedést mutat, csütörtökön 2682 embert ápoltak különböző hollandiai kórházakban, míg számuk szerdán 2614 volt. A holland kórházak csaknem 40 százaléka túlterhelt, a koronavírusos betegek kezelése érdekében még az úgynevezett kritikus gyógykezelések számát is csökkenteni kellett. Kritikus gyógykezelésnek az számít, amikor hat héten belül beavatkozást kell végezni a betegen annak érdekében, hogy elkerüljék a visszafordíthatatlan egészségkárosodást - magyarázták. Hozzátették: az alapellátás szintén késedelmet szenved a kórházakra nehezedő nyomás miatt. Minden negyedik holland kórház szünetelteti a rutinműtéteket és a nem feltétlenül szükséges kezeléseket - mondták.



Beszámoltak arról is, hogy a 17,2 millió lakosú országban az ez idáig beadott védőoltások száma csütörtökön elérte a 4,8 milliót.



A járvány kezdete óta 16 965-en haltak meg a koronavírus szövődményeiben, az igazolt fertőzéses esetek száma jelenleg 1 417 772 Hollandiában.