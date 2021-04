Koronavírus-járvány

Már nem a Covid-19 a vezető halálozási ok Angliában

A legfrissebb statisztikai felmérés szerint már nem a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség az első számú halálozási ok Angliában.



A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett heti vizsgálata kimutatta, hogy Angliában - az Egyesült Királyság messze legnagyobb, 56 milliós népességű országában - márciusban 45 567 halálesetet regisztráltak a hatóságok, és ezek közül 4198-nak - a halálozások 9,2 százalékának - közvetlen okaként szerepel a Covid-19 a halotti bizonylatokban.



Az ONS hangsúlyozza, hogy egyetlen hónap alatt 72 százalékkal csökkent a Covid-19 okozta halálozások száma, és ez a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdete óta az eddigi legnagyobb havi visszaesés.



A Covid-19-hez közvetlenül köthető halálozások rátája az év eleje óta meredek ívben csökken.



A statisztikai hivatal csütörtöki grafikonos kimutatása alapján százezer lakosonként - a korosztályok alapján súlyozott számítási módszerrel mérve - januárban 549,6, februárban 392,3, márciusban 89,3 halálesetet okozott a Covid-19 betegség Angliában.



Ez azt jelenti, hogy januárban - a nagy-britanniai koronavírus-járvány most lecsengő második hullámának tetőpontján - még 27 ezer halálos áldozata volt a Covid-19-nek, és erről a szintről csökkent 4200 alá a halálesetek száma a múlt hónapban.



Hasonló dinamikájú csökkenést mértek az ONS szakértői Walesben is, ahol százezer lakosonként 541,7, 272,2, illetve 65,2 volt a Covid-19 okozta halálesetek száma az idei első három hónapban.



Az ONS csütörtöki ismertetése szerint a múlt hónapban a Covid-19-nél már több halálesetet okoztak Angliában és Walesben a demenciás betegségek - köztük az Alzheimer-kór -, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az emésztőszervi daganatok.



November és február között folyamatosan a Covid-19 betegség volt a vezető halálozási ok Angliában és Walesben - áll a brit statisztikai hivatal csütörtöki elemzésében.



A brit állami egészségügyi ellátórendszer (NHS) kontaktkutató és tesztelő szolgálatának ugyancsak csütörtökön ismertetett friss kimutatása szerint az április 14-én zárult egyheti időszakban 18 050 koronavírusszűrés eredménye lett pozitív Angliában. Ez 9,2 százalékos csökkenés az egy héttel korábbi időszakban azonosított új fertőződéses esetek számához képest, és tavaly szeptember 2. óta a legalacsonyabb heti koronavírus-fertőződési adat.



A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint a szerda este zárult hét napban 168-an haltak meg Covid-19 betegség miatt az Egyesült Királyság egészében. Ez 28,2 százalékos csökkenés az egy héttel korábbi azonos időszakhoz képest.



A januári tetőzés idején volt olyan időszak, amikor naponta több mint 1800-an haltak meg Covid-19 betegségben országszerte.