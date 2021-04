Koronavírus-járvány

Járványügyi szakember: Horvátország a harmadik hullám csúcsán van

A szakember arra számít, hogy a következő hetekben csökken az új fertőzöttek száma, feltéve, ha az emberek betartják a szükséges előírásokat.

Most tetőzik a koronavírus-járvány harmadik hulláma Horvátországban - jelentette ki Krunoslav Capak, az ország közegészségügyi intézetének a vezetője a horvát sajtó csütörtöki tájékoztatása szerint.



A szakember arra számít, hogy a következő hetekben csökken az új fertőzöttek száma, feltéve, ha az emberek betartják a szükséges előírásokat. Elmondta azt is, hogy május és június során nagyobb mennyiségű vakcina érkezik az országba, így az oltakozás is gyorsabban tud majd haladni.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 2864-gyel 670 801-re, Koszovóban 506-tal 102 416-ra, Észak-Macedóniában 627-tel 148 625-re, Montenegróban 154-gyel 96 048-ra, Bosznia-Hercegovinában 1239-cel 193 114-re, Horvátországban 3117-tel 313 423-ra, Szlovéniában pedig 1034-gyel 235 101-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 37-tel 6095-re, Koszovóban öttel 2113-ra, Észak-Macedóniában 47-tel 4558-ra, Montenegróban hárommal 1444-re, Bosznia-Hercegovinában 57-tel 8058-ra, Horvátországban 49-cel 6692-re, Szlovéniában pedig néggyel 4180-ra nőtt.