Koronavírus-járvány

Botrány: ránctalanító folyadék volt az üvegcsékben a Pfizer vakcinája helyett

Hamisított koronavírus elleni vakcinákat fedeztek fel Lengyelországban és Mexikóban - írta a The Wall Street Journal szerdán. A Pfizer/BioNTech-címkékkel ellátott, hamisított oltóanyagokat egymástól független nyomozásban foglalták le a két ország hatóságai.



Lengyelországban egy ránctalanító folyadék volt az üvegcsékben, amelyeket még januárban foglalták le egy férfi lakásán. A hatóságok szerint senkit sem oltottak be a szerrel.



Mexikóban ezzel szemben nagyjából nyolcvan embert oltottak be a hamis készítménnyel egy helyi klinikán, dózisonként ezer dolláros áron.



Az érintetteknél eddig nem tapasztaltak egészségügyi problémákat. Az országban emellett egy szállítmány állítólagos Szputnyik V vakcina ügyében zajlik a nyomozás.