Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább gyorsult a járvány terjedése

Ukrajnában szerdára ismét tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel, ami mintegy 3200-zal több a megelőző napinál, és a halálos áldozatok száma is megint négyszáz fölött volt.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 12 162 új esettel 1 974 118-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 429-cel 40 796-ra. Eddig 1 514 472-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 15 ezren, így most az aktív betegek száma a megelőző napihoz hasonlóan megint csökkent mintegy három ezerrel, 418 850-re.



Kórházba az elmúlt napban viszont megint sok, 4411 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző két napon kevesebb mint 2400 volt.



A legtöbb új beteget, 965-öt ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Közben az egészségügyi minisztérium szerdán bejelentette, hogy bejegyezték Ukrajnában az AstraZeneca licence alapján Dél-Koreában AstraZeneca-SKBio néven gyártott, koronavírus elleni vakcinát.



Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese közölte, hogy csütörtökön 367 ezer dózis AstraZeneca-oltóanyagnak kell megérkeznie Ukrajnába a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül.



Az ukrán tudományos akadémia elemzésében arra a tendenciára hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt héten jóval több kisgyermek került kórházba, mint a megelőző héten. Az elmúlt héten a kilencéves korosztályig bezárólag legalább kétszer annyi gyermek szorult kórházi ellátásra, mint ahány 10 és 19 éves közötti - idézett az UNIAN hírügynökség az akadémikusok elemzéséből.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter egy tévéműsorban nem zárta ki, hogy a március 23-a óta a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, "vörös" besorolásban lévő főváros április végén átkerülhet a jóval enyhébb "sárga" kategóriába. Kijevben a helyi vezetés a besoroláson túl tovább szigorított a korlátozásokon. Április 30-ig nemcsak a nem létfontosságú termékeket árusító üzleteknek és a vendéglátóhelyeknek kell zárva tartaniuk, hanem bezártak az iskolák mellett az óvodák is, továbbá az élelmiszerpiacok sem nyithatnak ki, a közösségi közlekedést pedig külön igazolvánnyal stratégiai intézmények és vállalatok dolgozói vehetik kizárólag igénybe.