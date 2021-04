Koronavírus-járvány

Szerbiában regisztráció nélkül lehet megkapni bizonyos oltásokat

Előzetes regisztráció nélkül is meg lehet kapni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját, valamint a Szputnyik V védőoltást Szerbiában szerdától - közölte az országos közegészségügyi intézet.



A lakosság minél nagyobb arányú átoltottsága érdekében korábban a Sinopharm, valamint az AstraZeneca védőoltását is előzetes bejelentkezés nélkül kaphatták meg a szerbiai állampolgárok, az országban élő külföldiek, de akár a csak a vakcina miatt az országba érkezők is. A nyugat-balkáni országban már meghaladta a 3,5 milliót a beadott vakcinák száma.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 2965-tel 667 937-re, Koszovóban 442-vel 101 910-re, Észak-Macedóniában 766-tal 147 998-ra, Montenegróban 199-cel 95 894-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 722-vel 191 875-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 32-vel 6058-ra, Koszovóban 14-gyel 2108-ra, Észak-Macedóniában 31-gyel 4509-re, Montenegróban hárommal 1441-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 86-tal 8001-re nőtt.