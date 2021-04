USA

Biden szerint egyértelműek a bizonyítékok a Floyd-ügyben

Imádkozik azért, hogy a helyes ítélet szülessen a George Floyd halálának előidézésével vádolt rendőr, Derek Chauvin ügyében - jelentette ki újságíróknak Joe Biden amerikai elnök kedden a Fehér Házban.



"Imádkozom, hogy az ítélet a helyes ítélet legyen. A bizonyítékok szerintem elsöprőek"- fogalmazott az elnök, aki arról is beszélt, hogy hétfőn telefonon beszélt Floyd családjával. "Megismertem George családját. Jó család. Békét és nyugalmat követelnek, függetlenül attól, hogy mi lesz az ítélet" - tette hozzá Biden.



Rövid nyilatkozata alatt az elnök többször megismételte, hogy csak azért beszél az ügyről, mert az esküdtszéket már elkülönítették. "El tudom képzelni, hogy milyen nyomás van rajtuk és mennyire szoronganak, ezért megvártam, amíg az esküdteket elkülönítették, és ezután hívtam fel őket (a Floyd-családot)" - magyarázta Biden. "Semmit sem akartam erről mondani, ahogyan Philonise mondta ma a televízióban, ez egy privát beszélgetés volt."



George Floyd öccse, Philonise Floyd az NBC amerikai televíziónak kedd reggel adott interjújában elmondta, hogy az elnök hétfőn felhívta a Floyd-családot, miután az esküdtszék tagjait elkülönítették és megkezdték a tanácskozást.



Nem Biden az egyetlen demokrata párti politikus, aki a per lezárása előtt arról beszélt, hogy milyen ítéletet vár. Maxine Waters demokrata párti képviselő szombaton csatlakozott egy tüntetéshez, amely egy külvárosi rendőrőrsnél zajlott, ott, ahol egy héttel ezelőtt igazoltatás után egy rendőr lelőtt egy közlekedési szabálysértés miatt megállított afroamerikai fiatalt.



Waters a tüntető tömeg előtt felszólalva azt mondta: azt akarja, hogy gyilkosság miatt ítéljék el Chauvint. Nyilatkozatával kapcsolatos kérdésre válaszolva a képviselőnő azt hangoztatta, hogy a tüntetőknek ellenkező esetben az utcán kell maradniuk, aktívabbaknak és konfrontatívabbaknak kell lenniük, hogy "ők (a bírók) is tudják, hogy (a tüntetők) mit értenek a dolgok alatt".



A Chauvin-pert vezető bíró, Peter Cahill "visszataszítónak" nevezte hétfőn, hogy Waters halálos ítéletet követelt az egyelőre még bűnössé sem nyilvánított vádlottra. A bíró úgy fogalmazott: "a jogállamiság és a bíróság iránti tiszteletlenség", ha egy megválasztott képviselő a per kimenetelével kapcsolatos nyilatkozatot tesz, amikor az esküdtszék éppen döntéshozatalra ült össze.



Ilhan Omar, minnesotai demokrata párti képviselőnő Minneapolis egyik elővárosában kedden újságíróknak arról beszélt: "nem is kérdéses" hogy Chauvin ne az elkövetett bűncselekménynek megfelelő büntetést kaphatna. "Remélhetőleg a verdikt hamarosan megszületik és a közösségben megkezdődhet a gyógyulási folyamat" - fogalmazott a szomáliai származású Omar.

A 45 éves volt rendőr, Derek Chauvin ellen gyilkosság miatt emeltek vádat. Tavaly május 25-én, egy rendőri intézkedés során Minneapolisban perceken keresztül térdelt az afroamerikai Floyd nyakán, és ezzel a vád szerint a férfi halálát okozta. Később a nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyvből kiderült, hogy az áldozat szívbetegségben és az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben szenvedett, továbbá a szervezetében rengeteg kábítószer is volt.



Az esetnek nagy visszhangja volt az Egyesült Államokban. Minneapolisban és számos más amerikai nagyvárosban hetekig tartó tüntetéseket tartottak a rendőri brutalitás és fajgyűlölet ellen, de más országokban is voltak tüntetések.



A Minneapolisban zajló perben hétfőn hangzottak el a vád és a védelem záróbeszédei. A tárgyalás után a hat fehér és hat afroamerikaiból álló esküdtszék. már hétfőn este megkezdte a tanácskozást. Ez szakértők szerint akár napokig is eltarthat. Az esküdtek addig nem érintkezhetnek a külvilággal, és Peter Cahill bíró arra kérte őket, hogy ne nézzenek híradásokat sem.