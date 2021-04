Koronavírus-járvány

A szlovén érettségiző diákok mindössze tizenhét százaléka jelentkezett oltásra

Szlovéniában az érettségiző diákoknak mindössze a 17 százaléka kérte a koronavírus elleni oltást - közölte a helyi sajtó kedden.



Az oltás önkéntes, a diákoknak pedig hétfőn délig kellett jelentkezniük a lakhelyükhöz legközelebb lévő oltóközpontokban.



A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a diákok bekerültek az elsőbbséggel oltandók csoportjába. A 18. életévüket betöltő tanulókat az AstraZeneca, a 18 éven aluliakat pedig a Pfizer/BioNTech vakcinájával oltják be.



A rendelet közel 17 ezer tanulót érint, ebből 2625-en kérték az oltást, 47 közülük 18 éven aluli.



Szlovéniában hétfőre 718-cal, több mint 230 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon öt beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4172-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 649-en vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon.



Az országban eddig a lakosság 17,8 százalékát oltották be. Az első dózist 374 730-an, közülük a másodikat 146 355-en kapták meg.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 2106 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 310 306-ot. Az elmúlt 24 órában 42-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6643-ra emelkedett. Kórházban 2198 beteget ápolnak, közülük 213-an vannak lélegeztetőgépen.



Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokból eddig 698 032 dózis érkezett az országba, amiből 556 969-et használtak fel; 413 812-en kapták meg az első dózist, 141 063-an pedig már a másodikat is.