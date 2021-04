Koronavírus-járvány

Johnson: a brit kormány gyógyszeres megelőzésre törekszik

A brit kormány ősztől legalább két olyan gyógyszert szeretne forgalomba hozni, amelyek elejét veszik a koronavírus terjesztésének és felgyorsítják a fertőzöttek felépülését. 2021.04.20 19:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit kormány ősztől legalább két olyan gyógyszert szeretne forgalomba hozni, amelyek elejét veszik a koronavírus terjesztésének és felgyorsítják a fertőzöttek felépülését - mondta kedden Boris Johnson miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján bejelentette: a kormány külön munkacsoportot hoz létre annak felkutatására, hogy mely vírusellenes szerek bizonyulhatnak a legígéretesebbnek erre a célra.



A kormányfő szerint a munkacsoport feladata klinikai tesztprogramok kezdeményezése olyan vírusellenes megelőző szerek kifejlesztése végett, amelyek tabletta vagy kapszula formájában alkalmazhatók.



Az elképzelés az, hogy akiknek a koronavírustesztje pozitív lett, vagy valamilyen módon ki voltak téve a fertőződésnek, otthonukban szedhessék ezeket a gyógyszereket.



Boris Johnson szerint e vírusellenes szerek alkalmazásának kettős célja lesz: a vírus további terjedésének és a fertőzésből eredő súlyos megbetegedés kialakulásának megakadályozása.



A brit miniszterelnök részletek nélkül bejelentette azt is, hogy ősztől újabb, az eddig beadott vakcinák hatását tovább erősítő oltási kampány kezdődik Nagy-Britanniában.



Johnson elmondta: mindezekre azért van szükség, mert jóllehet a nagy-britanniai oltási program már eddig is nagyon sok ember életét megmentette, és nagyon nagy változást eredményezett a járvány dinamikájában, még mindig nincs azonban teljesen pontos kép arról, hogy az eddig kiépített védelem mennyire erőteljes.



Hozzátette: a tudományos szakértők körében továbbra is többségben vannak azok, akik szerint valamikor az idei év folyamán számítani kell még egy koronavírus-fertőződési hullámra Nagy-Britanniában.



Ezért meg kell tanulni együtt élni ezzel a vírussal, ugyanúgy, ahogy más betegségekkel is együtt él az ország - fogalmazott.



Elmondta ugyanakkor, hogy a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta eddig 33 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első dózisát, köztük a 45-49 éves korosztály tagjainak 60 százaléka.



Ez az első olyan korosztály, amely nem tartozik a brit kormány mellett működő oltásügyi bizottság (JCVI) elsőbbségi listáján - koruk, egészségi állapotuk vagy foglalkozásuk miatt - leginkább veszélyeztetettként megjelölt lakossági csoportok közé.



A 45-49 évesek oltását a brit egészségügyi szolgálat a múlt héten kezdte el, miután az április 15-i határidő előtt sikerült beoltani az 50 év feletti korosztály és a többi magas kockázati csoport mindegyik tagját.



Johnson elmondta azt is, hogy a felnőtt brit lakosság 20 százaléka már a második oltási dózist is megkapta.



A brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett részletes adatai szerint az első oltási adagból eddig 33 032 120-an részesültek, közülük 10 425 790-en a második dózist is megkapták, vagyis eddig összesen 43 457 910 adagot adtak be Nagy-Britanniában a koronavírus elleni oltásokból.

A kormány célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes felnőtt brit lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az oltás első adagját.