Gyász

Elhunyt Walter F. Mondale egykori amerikai alelnök

Kilencvenhárom éves korában hétfőn meghalt Walter F. Mondale, az Egyesült Államok 42. alelnöke - közölte családja, amely nem ismertette halálának okát.



Az egykori politikus volt állami főügyész, szenátor, alelnök és nagykövet. Egy metodista lelkész és egy zenetanár fiaként 1928. január 5-én született a minnesotai Ceylonban. Mindössze 20 éves volt, amikor 1948-ban Hubert H. Humphrey sikeres szenátusi kampányának kongresszusi körzetvezetőjeként dolgozott. Tanulmányait, amelyeket megszakított egy kétéves katonai szolgálat, 1956-ban a Minnesotai Egyetemen szerzett jogi diplomával fejezte be.



Egyetemi évei során lett a demokraták elkötelezett híve.



Minneapolisban kezdett ügyvédi praxist. Nem sokkal később, 1960-ban kinevezték államügyésznek, majd újraválasztották a tisztségre. Főügyészként gyorsan belevágott a polgárjogi, trösztellenes és fogyasztóvédelmi ügyekbe. Washingtoni karrierjét 1964-ben indította, amikor bekerült a szenátusba. Elfoglalta politikai támogatója, Hubert H. Humphrey helyét, aki lemondott, hogy alelnök lehessen. Mondale-t később többször újraválasztották szenátornak. Törvényhozási pályafutását olyan szociális kérdések támogatása jellemezte, mint az oktatás, a lakhatás, a migráns munkások és a gyermekétkeztetés. Humphreyhoz hasonlóan ő is nyíltan kiállt a polgári jogok mellett.



1976-ban Jimmy Carter, a későbbi elnök, Mondale-t választotta alelnökének. Ebben a tisztségében Mondale szoros kapcsolatot ápolt Carterrel, ő volt az első alelnök, aki a Fehér Házban foglalt el irodát, nem pedig az utca túloldalán lévő hivatali épületben. Sokat utazott Carter megbízásából, és bel- és külpolitikai tanácsokat adott neki.



Carter egy nyilatkozatában azt mondta róla, hogy Mondale-t az Egyesült Államok történetének legjobb alelnökének tartja. Példát mutatott mindenkinek a közszolgálat és a magánéleti viselkedés terén.



Mondale 1984-ben, Ronald Reagan népszerűségének csúcsán próbálkozott a Fehér Házba kerüléssel. Azzal, hogy Geraldine Ferraro New York-i képviselőt választotta induló társául, ő lett az első olyan nagy párti elnökjelölt, aki nőt is indított, de az a kijelentése, hogy adóemelésre készül, kerékbe törte választási kampányát. A választás napján csak a saját államát és a Columbia körzetet tudta megnyerni. Az elektori szavazatok 525-13 arányban Reaganre adták voksukat.



A Fehér Házban töltött évei után Mondale 1993-96 között Bill Clinton elnök japán nagyköveteként szolgált. Kapcsolata nem szakadt meg Clintonékkal. 2008-ban Hillary Rodham Clinton szenátort támogatta az elnökválasztáson, és csak azután szakadt el tőle, hogy Barack Obama megszerezte a jelöltséget a Demokrata Pártban.

Mondale és felesége, Joan Adams Mondale 1955-ben házasodtak össze. A házaspárnak két fia, Ted és William, valamint egy lánya, Eleanor született. Eleanor Mondale televíziós újságíró és műsorvezető lett. Ted Mondale hat évig volt a minnesotai szenátus tagja, és 1998-ban sikertelenül pályázott a demokrata kormányzójelöltségre. William Mondale egy ideig helyettes főügyészként szolgált. Joan Mondale 2014-ben, 83 éves korában halt meg hosszan tartó betegség után.