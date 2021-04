Koronavírus-járvány

Franciaországban jelentős pénzbírság vár a karantént megsértő beutazókra

Franciaországban jelentős pénzbüntetést kell fizetnie azoknak a Brazíliából, Argentínából, Chiléből vagy a Dél-Afrikai Köztársaságból beutazóknak, akik nem tartják be a koronavírus-járvány miatti hatósági karantént - közölte hétfőn a kormányszóvivő.



Gabriel Attal elmondta: a tíznapos elkülönítést megsértőkre 1500 eurós büntetés vár, a visszaesők 3000 euróra is számíthatnak.



"Ez szerintem eléggé elrettentő és nagyon szigorú keretet teremt" - mondta a kormányszóvivő az Europe1 kereskedelmi rádióban.



"A beutazóknak az eddig érvényes önkéntes karantén helyett kötelező lesz elkülönülni tíz napra egy névre szóló prefektusi rendelettel" - hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: "a rendőrség és a csendőrség ellenőrizni fogja, hogy az illető azon a helyen tartózkodik-e, amelyet kijelöltek számára az elkülönülésre".



A koronavírusnak az eredetinél fertőzőbb variánsaitól tartva Franciaország szombaton vezetett be először kötelező tíznapos hatósági karantént a Brazíliából, Argentínából, Chiléből és a Dél-Afrikai Köztársaságból beutazók számára. A karantén-kötelezettség eddig is létezett, de nem ellenőrizték a hatóságok.



A Franciaország és Brazília közötti közvetlen légi közlekedést a múlt héten legalább péntekig felfüggesztette a francia kormány, de Argentínából, Chiléből és a Dél-Afrikai Köztársaságból továbbra is érkeznek járatok a francia repülőterekre. Ezeket elsősorban a hivatali, illetve üzleti ügyekben utazók veszik igénybe.



Az ellenőrzött hatósági karantén fokozatosan lép életbe a héten, és a Francia Guyanáról beutazók számára is érvényes lesz. A franciaországi lakhellyel rendelkezők választhatják az otthonukat a tíznapos elkülönülésre, másoknak egy, a hatóságok által kijelölt hotelben kell karanténba vonulniuk.